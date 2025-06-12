Unió de Pagesos y Agroxarxa estrenan oficinas en Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sindicato Unió de Pagesos (UP) y su empresa de servicios a los agricultores, Agroxarxa, estrenaron ayer por la tarde unas nuevas oficinas en Alcarràs, con las que la organización sindical pretende ampliar la atención que presta en los municipios del Baix Segre. UP destacó su voluntad de “abrir y facilitar el acceso tanto a la actividad sindical como los servicios especializados para la agricultura”. El acto inaugural de estas nuevas dependencias, en el número 137 de la Avinguda Catalunya, reunió a representantes de las diferentes administraciones en las comarcas leridanas.