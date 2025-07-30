bonÀrea refuerza su presencia en Almacelles con una nueva tienda, mayor y con una oferta ampliada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

bonÀrea Agrupa abrirá este jueves un nuevo establecimiento en la calle Major 80 de Almacelles, consolidando así su presencia en la localidad. Actualmente, la tienda cuenta con 101m² de superficie de venta y con esta reforma y traslado llegará a 268 m².

En estos momentos bonÀrea dispone de 21 tiendas en la comarca del Segrià y 51 en la provincia de Lleida. Es así como el grupo agroalimentario sigue reforzando su presencia por el territorio catalán, poniendo al alcance de los consumidores un producto de proximidad y garantizando la mejor relación entre la calidad y el precio.

En palabras de Merche Orellana, responsable de Expansión y Obras de tiendas bonÀrea: “Pasamos de formato tienda a formato supermercado, con una superficie mucho más amplia y una gamma de productos mucho más extensa, manteniendo siempre nuestro compromiso con el producto de proximidad y la mejor relación calidad-precio. Además, hemos incorporado 6 plazas de parking exclusivas para nuestros clientes, con el objetivo de facilitar la compra y ofrecer una experiencia todavía más cómoda y accesible”.

El nuevo establecimiento ofrecerá en torno a 2.400 productos (aproximadamente 1.000 más que en el anterior), que reflejan la proximidad, la variedad, la calidad y el frescor del producto de bonÀrea. Asimismo, la tienda pasará de los 4 a los 5 trabajadores y el horario comercial será del lunes al sábado de 9 h a 21 h, y domingos y festivos de 9 h a 14 h.