Entrega de 27 relojes a personas mayores de 65 años para vigilar su salud

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Seròs entregó este martes un total de 27 relojes de protección a personas mayores de 65 años dentro del programa Lazarus, una iniciativa con la que se quiere impulsar el envejecimiento activo y la vida autónoma en la tercera edad. El programa se aplica gracias a un acuerdo entre Silikon Group y Grup Saltó con el Consorci del Segrià Sud. Los relojes permiten a los familiares más próximos hacer un seguimiento del estado de salud del usuario.