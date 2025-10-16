Primer accidente aéreo de la historia del Aeropuerto de Alguaire

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Alguaire ha vivido este jueves por la mañana el primer accidente aéreo desde su puesta en marcha hace quince años. El incidente se ha producido hacia las nueve de la mañana, cuando una aeronave bimotor Diamond DA42 NG, de cuatro plazas y utilizada para formación de pilotos, ha aterrizado sin desplegar el tren de aterrizaje en la única pista del aeropuerto leridano, que ha quedado automáticamente inoperativa por motivos de seguridad.

El avión pertenece a la escuela de aviación Cesda, con base en Reus, que opera en Alguaire desde mayo de 2023 y realiza allí prácticas regulares de vuelo. En el interior del aparato viajaban tripulación, un instructor y un alumno, que no han sufrido lesiones. Han sido trasladados posteriormente a un centro médico para ser sometidos a una revisión preventiva. Nada más producirse el accidente, se ha activado el protocolo de emergencia conocido como “alerta local”, que ha movilizado a los bomberos del aeropuerto, personal técnico y varias unidades de la Guardia Civil desplazadas a la zona. La pista ha sido cerrada cerca de cinco horas, el tiempo necesario para retirar el aparato mediante una grúa y comprobar que la superficie de aterrizaje no había sufrido daños estructurales.

La aeronave ha sido apartada hacia las 13.45 horas y será revisada por la misma empresa una vez completadas las tareas de inspección. Durante la jornada de hoy no había vuelos comerciales programados en Alguaire, por lo cual la incidencia no ha afectado pasajeros. El aeropuerto mantenía únicamente operaciones de las escuelas de pilotos Cesda y BAA Training, que vienen utilizando las instalaciones para prácticas con avionetas de pequeño formato bajo la supervisión de instructores