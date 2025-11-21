Protecció Civil hace un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Alguaire con muertos y heridos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Protección Civil y Aeropuertos de la Generalitat han llevado a cabo este viernes un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Lleida-Alguaire. El ejercicio ha recreado una colisión entre un avión de pasajeros y una avioneta de formación que opera habitualmente en la plataforma, resultando en un balance ficticio de tres muertos y varios heridos de diferente gravedad.

El dispositivo ha contado con la participación de 18 figurantes y un centenar de profesionales de los servicios de emergencias, incluyendo efectivos de los Bomberos, los Mossos d'Esquadra, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), Protección Civil de Aragón y la Guardia Civil. Estas prácticas forman parte de un programa bienal de entrenamiento obligatorio para la infraestructura aeroportuaria leridana.

La subdirectora de Emergencias de Protección Civil, Imma Soler, ha valorado el ejercicio como "muy provechoso" porque ha permitido poner a prueba todos los operativos en el aeropuerto. Uno de los aspectos más destacados ha sido la gestión de una discrepancia en el recuento de pasajeros: mientras el registro indicaba 19 personas a bordo, los servicios de emergencia sólo localizaron 18. Esta situación imprevista ha obligado a los responsables del dispositivo a tomar decisiones específicas durante la intervención.

Quince años de operativa y ocho simulacros

El director del aeropuerto de Lleida-Alguaire, Xavier Gómez, ha explicado que la normativa exige la realización de estos simulacros generales cada dos años. Desde que la infraestructura inició su actividad hace 15 años, el año 2010, se han organizado un total de ocho ejercicios de estas características.

El simulacro de hoy ha movilizado más de un centenar de personas entre profesionales y voluntarios figurantes, consolidando estas prácticas como una herramienta fundamental para garantizar la preparación de los equipos de emergencia delante posibles incidentes reales en el aeropuerto leridano.