Denuncian al Ayuntamiento de Alcarràs y en la Conselleria de Cultura por el estado de la casa de veraneo del presidente Macià

La Iniciativa Popular Salvem Casa Macià-Casa Vallmanya ha presentado este lunes por la mañana una denuncia delante de la Fiscalía de Lleida contra la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Alcarràs porque creen que no protegieron la casa familiar del presidente Francesc Macià. El colectivo atribuye a las dos instituciones un supuesto delito contra el patrimonio y otro de prevaricación para incumplir, "deliberadamente", con las obligaciones de la Ley de Patrimonio Cultural Catalán. Según la iniciativa, la administración conoce "con creces" el estado avanzado de ruina de la casa, una situación que se debe, asegura, "a su propia negligencia e irresponsabilidad" a la hora de protegerla.

"Con este paso ponemos en conocimiento de la fiscalía toda la información disponible, a fin de que investigue si nuestras sospechas son ciertas y las dos administraciones han delinquido contra el patrimonio cultural catalán", aseguran desde la iniciativa popular.

Además, Salvem Casa Macià afirma que los últimos 9 años "hemos agotado todas las vías de diálogo posibles, hemos hecho pedagogía, hemos dado tiempo y margen a todos los gobiernos municipales y autonómicos que se han ido sucediendo y hemos tenido más paciencia que Sant Job".

"Estamos en situación límite y el estado de la casa no permite más dilaciones, engaños o nuevas excusas. Ahora estará en los juzgados donde se decidirá si en este país actuar deliberadamente contra el patrimonio histórico, arquitectónico y nacional sale gratis o, en cambio, tiene responsables y es punible", añaden.

Salvem Cal Macià considera que "existe una clara connivencia del Ayuntamiento de Alcarràs con la propiedad de la casa en su afán para destruirla y eliminar este elemento protegido y, que, la Generalitat, como mínimo, hace años que permite que pase".

En julio del año pasado el Govern hizo pública la declaración de la casa de veraneo del presidente Francesc Macià en Vallmanya, en Alcarràs, como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la categoría de lugar histórico.