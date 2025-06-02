El Ayuntamiento de Solsona y la Policía Local ponen fin a una década de conflictos con un acuerdo para mejorar las condiciones

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Solsona y la Policía Local han llegado a un acuerdo que pone fin a una década de conflictos laborales. El nuevo convenio, que se ha presentado en rueda de prensa este lunes, mejora las condiciones laborales y salariales de los agentes con el objetivo que se pueda mantener una plantilla fija. La alcaldesa de Solsona, Judit Gisbert, ha destacado que supone un "salto adelante en materia de jornada, de turnos de trabajo, de organización interna, de retribuciones y de conciliación laboral". Por su parte, tanto el jefe de la Policía Local como el delegado sindical han valorado muy positivamente el documento y han destacado que "por fin se ha conseguido un anexo que dignifica la profesión". El nuevo convenio ha entrado en vigor este domingo.

El nuevo anexo que especifica las condiciones de la Policía Local se aprobó por unanimidad al pleno municipal del jueves 29 de mayo y ha entrado en vigor este domingo 1 de junio. La alcaldesa de Solsona, Judit Gisbert, ha presentado los detalles del convenio este lunes acompañada por la concejala de Gobernación, Esther Espluga, el jefe de la Policía Local, Josep Garcia, y el representante del colectivo en las negociaciones, Jaume Vantolra. Todos ellos han coincidido en afirmar que este convenio "pone fin" a más de una década de malestar y conflictos laborales.

"Este nuevo acuerdo marcará un nuevo camino de colaboración, respeto y mejora de todos los agentes y, de rebote, de toda la ciudadanía del municipio". Así se ha expresado la alcaldesa de Solsona, que ha valorado muy positivamente el acuerdo al cual se ha llegado con el cuerpo de la Policía Local. De hecho, Gisbert ha recordado que esta era una "prioridad" del mandato y que ya empezaron a negociar el año 2023. "Esperamos que sea el inicio de una nueva etapa de diálogo y confianza", ha expresado Gisbert, que al mismo tiempo considera que el nuevo convenio "pondrá el contador a cero y facilitará la construcción de nuevas dinámicas más positivas, ya que todos los agentes se sentirán más cómodas y más valorados".

Por su parte, la concejala de Gobernación, Esther Espluga, ha avanzado algunos de los puntos del nuevo convenio como la creación de un equipo de coordinación, una figura que no existía hasta ahora. Se trata de un nuevo órgano que se reunirá de forma mensual y que estará formado por el jefe de la policía, el representante de los trabajadores, la alcaldesa y la concejala de Gobernación. Según Espluga, se trata de un equipo que "velará por el funcionamiento del día a día del cuerpo y establecerá los planes de trabajo, supervisará los cuadrantes, entre otros".

Otras cuestiones que regula el nuevo convenio son los turnos de trabajo y los cuadrantes. Espluga ha explicado que se regulan también las modificaciones de las jornadas de trabajo, los descansos o los periodos de vacaciones. Uno de los puntos que generaba más tensión era el de las condiciones retributivas y la concejala ha adelantado que se ha acordado que los agentes cobren un plus de nocturnidad. "Es uno de los pocos colectivos municipales que hace turnos de noche y teníamos claro que eso hacía falta compensarlo", ha expresado a la concejala. También se compensan los días festivos o jornadas laborales extraordinarias como la verbena de Sant Joan o los días de Carnaval.

El jefe de la Policía Local, Josep Garcia, ha agradecido el esfuerzo de los agentes y del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y cree que el nuevo convenio "dará un salto calidad y de tranquilidad" a los policías. "Los agentes podrán trabajar sabiendo a qué se pueden atender y para quién tiene que gestionar el cuerpo también es una tranquilidad saber hasta donde podemos llegar", ha subrayado.

Por su parte, el delegado sindical y portavoz del colectivo de la Policía Local, Jaume Vantolra, ha destacado que el colectivo "hace muchos años" que reivindicaban mejoras y considera que el nuevo convenio "recoge las casuísticas y dignifica la profesión". Vantolra ha recordado que la Policía Local de Solsona siempre ha habido una "carencia de personal" que ha provocado que haya "muchos agujeros" y eso, según él, ha significado "un gran esfuerzo familiar, de conciliación y sacrificio de los agentes que ahora quedará compensado."

La Policía Local de Solsona está formada por un cabo y 13 agentes, tres de los cuales están en excedencia. Tanto el Ayuntamiento como el representante del cuerpo confían en que este nuevo convenio sirva para "estabilizar" la plantilla.