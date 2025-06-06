SEGRE
DIRECTE

L’acte institucional de la Diada a la Seu Vella, avui a Lleida Televisió

Solsona y Vic restauran uno de los únicos altares románicos pintados

Los trabajos en el Centre de Restauració de Bens Mobles. - A. SOLSONA

Los trabajos en el Centre de Restauració de Bens Mobles. - A. SOLSONA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El Museu de Solsona, el Museu d’Art Medieval de Vic y el Centre de Restauració de Béns Mobles han impulsado la restauración del frontal y los laterales del altar románico de la iglesia de Sant Andreu de Sagàs, uno de los cinco únicos altares románicos pintados que se conservan en el mundo. Las piezas, repartidas entre los dos museos, serán estudiadas y restauradas para recuperar su unidad original. El trabajo culminará con una exposición y un estudio sobre el conjunto desde múltiples perspectivas: artística, técnica y territorial.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking