Solsona y Vic restauran uno de los únicos altares románicos pintados

El Museu de Solsona, el Museu d’Art Medieval de Vic y el Centre de Restauració de Béns Mobles han impulsado la restauración del frontal y los laterales del altar románico de la iglesia de Sant Andreu de Sagàs, uno de los cinco únicos altares románicos pintados que se conservan en el mundo. Las piezas, repartidas entre los dos museos, serán estudiadas y restauradas para recuperar su unidad original. El trabajo culminará con una exposición y un estudio sobre el conjunto desde múltiples perspectivas: artística, técnica y territorial.