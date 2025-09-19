Reclaman inversiones y atender servicios básicos

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Torà y Biosca han reclamado más apoyo de la Generalitat para proyectos locales y servicios básicos. Lo hicieron durante la visita al territorio de la delegada de la Generalitat en la Catalunya Central, Èlia Tortolero. En Biosca, el alcalde, Josep Puig, pidió financiación para arreglar un camino rural de seis kilómetros que conecta varias casas rurales y que servirá de acceso a un futuro camping ecológico, cuya aprobación se debatirá en el pleno del 26 de septiembre. También reclamó apoyo para urbanizar la entrada del pueblo y transformar antiguas granjas en viviendas, con el objetivo de sumar hasta 300 nuevos habitantes.

En Torà, la alcaldesa, Isabel Torres, y la concejal Núria Vendrell reclamaron recuperar la figura de la integradora social en la escuela Sant Gil y acercar al municipio los servicios del CDIAP para evitar desplazamientos a Solsona. También denunciaron la falta de transporte público hacia el Hospital de Manresa y la necesidad de medidas para frenar la velocidad en la C-1412.

Torres recordó, además, que el consistorio no puede asumir en solitario el mantenimiento de la carretera hacia Ardèvol y alertó de las dificultades de los pequeños ayuntamientos para acceder a ayudas por la complejidad burocrática. Asimismo, la alcaldesa avanzó que el traspaso de competencias en Servicios Sociales desde la Segarra al Solsonès aún está en proceso y no será efectivo hasta 2026 o 2027.