Alumnos de la EOI reclaman acabar con los barracones

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Alumnos de la Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega (EOI) pide acabar con los barracones porque “las clases no se imparten en las mejores condiciones”. Propone trasladar las clases a la Escola d’Art Ondara, que ahora no imparte clases por la tarde. La dirección del centro y el ayuntamiento no tienen constancia de estas quejas. Desde el centro explican que se han llevado a cabo mejoras en los módulos prefabricados para mantenerlos a una temperatura adecuada y también se ha invertido en el sonido y las pantallas en las aulas. Defienden que el traslado no sería tan fácil.