Celebran los diez años de los ‘gegants’ Tararots

La Associació Guixanet de Tàrrega organizó el pasado 31 de mayo una fiesta para celebrar los 10 años de los gegants Tararots, así como del Cacauero y la Rubinada. Lo hizo con un pasacalle desde la plaza Major hasta la plaza de les Nacions sense Estat con la participación de gegants, bestias y grupos de cultura popular de diferentes puntos de Catalunya, entre los que había el Mico de la Canonja, el Cavaller Narcís d’Ivars d’Urgell, la Colla Gegantera de Bellvís y la Colla Morada de Moiet, así como diferentes elementos folclóricos y grupos de la capital del Urgell como el Drac y los Tambors de BAT, los Cavallets y los Bastoners del Esbart Albada, entre otros.

Los Tararots de Tàrrega son dos modelos de gegants de los que podrían considerarse como ‘locos’ o ‘manotas’. Son obra de la artista Agnès Pla de Guissona. El Grallinot es un graller muy particular que va sobre una gallina y golpea con las piernas, y la Mamellona es una tamborilera que golpea con las manos. Juntos forman un grupo básico de grallers, lo que antiguamente en Tàrrega se llamaba ‘Tararot’, dando nombre a la pareja de simpáticos personajes y a la Nit del Tararot.