La capital del Urgell cuenta con seis farmacias desde este mes de junio

Este mes de junio ha abierto la sexta farmacia en Tàrrega. Se trata de la farmacia Espígol, situada en la calle de Sant Pere Claver. Su responsable, Jesús Marcos Cepero Calvete, se mostró “muy agradecido por el recibimiento que hemos tenido”. Destacó que están ubicados en un barrio que no contaba con este servicio y que “al final somos un establecimiento sanitario que buscamos ofrecer un servicio”.

Cepero explicó que “entre los servicios que ofrecemos de forma gratuita se encuentra el test de glucosa en sangre, la báscula, la tensión y, más adelante, también el colesterol una vez al mes”. Asimismo, ofrecen consultas gratuitas por teléfono en caso de sufrir accidentes domésticos. “La farmacia no es únicamente un proveedor de medicamentos, sino también un proveedor de servicios para ayudar lo máximo posible”, apuntó. En referencia al nombre de la farmacia, dijo que “está inspirado en una planta medicinal característica del territorio, jugando con el significado del objetivo de curar a la gente”.