Renovarán el césped del campo de fútbol anexo

El césped actual se instaló el 2007 y estaba muy deteriorado.

El ayuntamiento de Tàrrega empezará el lunes 16 de junio las obras de renovación del césped artificial del campo de fútbol anexo coincidiendo con el fin de temporada. El actual césped se instaló en marzo del 2007, había agotado su vida útil y estaba muy deteriorado. Está previsto que las obras duren dos meses.

La intervención contempla la sustitución de toda la superficie de césped artificial actual (6.270 metros cuadrados) por un nuevo sistema de última generación que cumple con la normativa de juego requerida por la FIFA. El nuevo césped tendrá 60 milímetros de altura con relleno de arena de sílex y caucho SBR. La actuación también contempla el trazado de un campo longitudinal para la práctica del fútbol 11 y dos campos transversales de fútbol 7. Por último, también se llevará a cabo la instalación de un nuevo alumbrado con proyectores led de exterior.

La inversión total de las obras asciende a 311.384 euros y se han adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Voracys, dedicada a la construcción, y Opsa, especializada en la instalación de césped artificial. El contrato contempla una garantía durante 5 años y las tareas de mantenimiento durante el mismo período.

El campo anexo está situado en el Parc Esportiu, justo al lado del campo de fútbol Joan Capdevila Méndez. La instalación tiene un elevado uso. El último evento que acogerá será la competición de crossfit Targames el sábado 14 de junio a cargo del CFT Tàrrega.

Por otra parte, el ayuntamiento prevé la compra de un nuevo marcador electrónico para el campo de fútbol Joan Capdevila Méndez por 6.300 euros. Esta propuesta recibió el visto bueno del pleno del pasado mes de mayo mediante una modificación del presupuesto.