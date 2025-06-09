Robo en la Capella dels Molàs: cortan y sustraen dos barandillas de forja instaladas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Vecinos de Tàrrega denunciaron la semana pasada el robo de dos barandillas de forja en el parque de la capilla de la Mare de Déu del Remei, conocida popularmente como la Capella dels Molàs. Son obra del artista del metal Josep Castellana Niubó y las instalaron el día 27 de septiembre de 2023, en el marco de la celebración de la 39 edición del Aplec a la Mare de Déu dels Molàs. El pequeño parque está al pie de la carretera LV-2021, que une la ciudad de Tàrrega con el pueblo de Sant Martí de Maldà y las barandillas tenían como finalidad separar este espacio de ocio de la calzada. Fue un proyecto del año que se remontaba al año 2010 y que pudo materializarse gracias al mecenazgo de un particular que quiso mantenerse en el anonimato.

Jaume Aligué, uno de los impulsores del proyecto, mostró una “gran decepción” por este robo, que denunció el lunes de la semana pasada a los Mossos d’Esquadra. Explicó que las barandillas tenían un valor económico de unos 1.700 euros, pero insistió en que, por encima del dinero, su valor era ya patrimonial. Aligué fue a la comisaría después de recibir una llamada sobre las 11.45 horas del pasado 2 de junio, en la que un vecino le informó que alguien se había llevado las barandillas. Enseguida se personó al lugar y comprobó que unos desconocidos las habían cortado a ras de suelo y del muro de piedra. Aligué comentó que el día anterior, el domingo 1 de junio, sobre las 13.30 horas, pasó por el lugar en coche y las barandillas seguían en el lugar, de modo que todo apunta que el robo se habría producido entre la noche y la madrugada del domingo al lunes.

Donde está instalada la capilla, un monolito de piedra recuerda que, en el año 1815, vecinos de Tàrrega lo erigieron bajo la advocación de la Mare de Déu del Remei con esta inscripción: “Puig que teniu tan poder e invincible vostre bras vos suplicam Sra los fruits dels Molars guardeu”. En el año 1945 la reconstruyó el ayuntamiento y en 1985 fue remodelada con unos nuevos jardines y unos bancos de piedra. Desde hace ya cuarenta años, un día de mediados de octubre, un grupo de feligreses participa en el tradicional Aplec a la Mare de Déu dels Molàs, nombre de esta partida del municipio de Tàrrega. En esta jornada festiva, que el año pasado cumplió cuatro décadas, se renueva cada año la peregrinación a la pequeña capilla.