Nalec rehabilitará el edificio histórico de casa Miró para ubicar viviendas, una agrotienda y espacios socioculturales
El consistorio prevé recibir una ayuda de 347.289 euros a través del PUOSC
El Ayuntamiento de Nalec prevé impulsar la rehabilitación del edificio histórico de Cal Miró para ubicar nuevas viviendas, una agrotienda y espacios para actividades socioculturales con el objetivo de contribuir al arraigo de la población y a la diversificación económica de este municipio de casi un centenar de habitantes. Con el fin de llevar a cabo esta rehabilitación, el consistorio la ha incluido en la solicitud de ayudas del PUOSC 2025-2029 y prevé recibir una subvención de 347.280 euros. El Ayuntamiento anunció el proyecto hace cinco años, pero el hundimiento parcial del tejado y sus efectos sobre la firmeza del edificio obligaron a replantear el proyecto inicial.
La intervención en casa Miró consiste en dos actuaciones. La primera incluye la habilitación, en la planta baja del edificio, de un espacio para una agrotienda y de salas polivalentes multiusos para la realización de actividades socioculturales, con la carpintería exterior e interior, la dotación de las instalaciones de electricidad, alumbrado, abastecimiento de agua y red de evacuación de aguas pluviales y residuales, y un lavabo.
También incluye la consolidación estructural de los muros de carga de la planta baja y de los coronamientos de estos muros y de las fachadas principal y laterales, así como la ejecución de la fundamentación y muros de hormigón armado correspondiente al futuro núcleo de accesos de la parte posterior del edificio y la restitución de la cubierta terminal del edificio.
La intención del consistorio es construir nuevas viviendas en las plantas superiores con el fin de ofrecerlos a un precio asequible para poder atraer nuevas familias al municipio. La segunda actuación prevé la urbanización del antiguo patio posterior de casa Miró como espacio libre y público al servicio de toda la población.
El edificio histórico, de unos mil metros cuadrados, fecha del siglo XVII y está declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL). El edificio pasó a ser de titularidad municipal hace siete años y, a través de una consulta popular, los vecinos y vecinas decidieron no derribarlo. El Ayuntamiento había previsto iniciar las obras mediante una subvención del PUOSC anterior (quinquenio 2020-2024), pero el hundimiento parcial del tejado y sus efectos sobre la firmeza del edificio obligaron a replantear el proyecto de actuación inicialmente presentado.
La asignación total del PUOSC que le corresponde a Nalec en el quinquenio actual es de 405.711 euros. El Ayuntamiento destinará la parte no dedicada a la rehabilitación de casa Miró al arreglo de calles.
La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y la alcaldesa de Nalec, Maria Assumpció Sansó, han mantenido una reunión este martes para hacer seguimiento del proyecto de casa Miró y del resto de actuaciones de mejora de los servicios municipales que cuentan con apoyo de la Generalitat.
Gil ha destacado la voluntad del Govern de "reforzar su apoyo a los municipios, especialmente en los rurales, para que puedan mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, generar oportunidades de vida y arraigar población". "Contribuir todavía más ha sido el propósito del Govern a la hora de diseñar un nuevo PUOSC con más recursos, con más facilidades en su tramitación y con más autonomía de decisión para los ayuntamientos", ha señalado.