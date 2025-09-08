Detenidos en Bellpuig y después de una persecución dos hombres con antecedentes por tráfico de drogas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a dos hombres de 37 y 41 años en Bellpuig, acusados de presuntamente cometer un delito contra la salud pública y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, fueron sorprendidos por los agentes mientras realizaban una venta de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las diez de la noche, cuando una patrulla que circulaba con un vehículo no logotipado por la localidad leridana detectó un coche con dos ocupantes en actitud sospechosa que salían de un edificio. Los agentes decidieron seguirlos discretamente hasta que presenciaron cómo uno de los sospechosos bajaba del vehículo y se acercaba en otro coche parado en la plaza Tres Turons, donde entregó una bolsita al conductor a cambio de dinero.

Cuando los mossos se identificaron como policías, los dos sospechosos intentaron huir corriendo y se resistieron activamente a la detención. A pesar de eso, los agentes consiguieron identificar al presunto comprador y le confiscaron una bolsita que contenía 2,4 gramos de cocaína y una dosis de hachís.

Persecución por las calles de Bellpuig

Con la llegada de más patrullas, se inició una búsqueda de los dos hombres por las calles de los alrededores, hasta que finalmente los localizaron en el interior de un edificio de la calle Pompeu Fabra. Aunque los sospechosos intentaron escapar nuevamente recorriendo escaleras arriba para evitar ser capturados, los agentes consiguieron detenerlos.

Material confiscado y puesta a disposición judicial

Durante el cacheo, los Mossos encontraron a los detenidos 620 euros en billetes fraccionados, una navaja con restos de droga y un teléfono móvil apagado de procedencia dudosa. Después de su detención, los dos hombres pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera, acusados de tráfico de drogas y de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.