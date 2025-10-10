Más de 80 estudiantes participan en la 2.ª edición de la Academia del Turrón de Agramunt

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de 80 estudiantes de las escuelas de hostelería de Lleida y del Pallars así como de panadería y pastelería del instituto de Agramunt se han formado hoy en el mundo del turrón en el marco de la segunda Acadèmia del Torró de Agramunt.

Durante toda la mañana, han aprendido a elaborar y todos los secretos del tradicional Torró d'Agramunt de la mano del maestro 'torronaire' Àngel Lluch así como su uso en la gastronomía con un fricandó con turrón elaborado por el chef Sergi Aritzeta o la importancia de contar con la distinción IGP que ha explicado Sònia Solé, técnica del Consell Regulador. Finalmente, Jordi Farrés ha hablado de la innovación del producto.

Este sábado abrirá puertas la 36 Fira del Torró con 51 expositores en los pabellones y más de 130 paradas en la calle. Se han organizado actividades paralelas apostando por las propuestas para atraer el público familiar como talleres de cocina, este año con recetas sin gluten ni lactosa, y espectáculos de animación en la plaza del Mercat. Algunas degustaciones ya han colgado el cartel de completo, hecho que demuestra las expectativas que genera el certamen.