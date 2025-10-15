El Tarròs recuerda Companys con un llamamiento a mantener viva la lucha por la libertad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Tarròs ha acogido este mediodía el acto institucional para conmemorar el 85.º aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys, natural de esta localidad del Urgell. En sus parlamentos, las autoridades participantes —entre las cuales, de nuevo, no ha tomado parte el Ayuntamiento de Tornabous en protesta por el apoyo del PSC— han reivindicado mantener viva la lucha por la libertad como legado vigente de Companys.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha subrayado que “Companys murió por todos nosotros, por la libertad de nuestro pueblo, y eso nos interpela en todos: tenemos que seguir luchando y trabajando para las libertades de Catalunya, no podemos renunciar”. Talarn ha afirmado que el espíritu de Companys continúa vigente porque “su catalanismo fue siempre integrador, donde cabía todo el mundo, recogiendo sobre todo la vertiente más obrera”. En este sentido, ha asegurado que “al independentismo cabe todo el mundo, porque el país lo tenemos que hacer entre todos”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, ha destacado que “hoy más que nunca tenemos que defender las libertades que él abanderaba enfrente de los discursos de odio que están surgiendo últimamente, que segregan y van contra la democracia”.

Finalmente, el presidente del Consejo del Urgell, José Luis Marín, ha tenido unas palabras de recuerdo para Pep Companys, sobrino nieto del presidente, asistente habitual a este acto y fiel defensor de las libertades, que murió hace unas semanas. Marín ha recordado el grito de Lluís Companys antes de ser fusilado: “Por Catalunya”. “Todo el trabajo que hacemos lo tenemos que hacer por Catalunya, por nuestra gente, al lado del campesinado, de las asociaciones y de los sindicatos, tal como hacía él”, ha afirmado. Según Marín, “esta fue su lucha y también tiene que ser la nuestra, como objetivo final de la libertad de nuestro país”. Ha concluido su intervención asegurando que “el mejor homenaje que podemos hacer al presidente Companys no es sólo recordarlo, sino seguir el ejemplo: servir nuestro pueblo con honestidad, humildad y espíritu de país”.

El acto ha culminado con la tradicional ofrenda floral, que en esta ocasión y de manera excepcional se ha hecho en la entrada del Espacio Lluís Companys porque la zona del monumento se encuentra en obras, ya que se está habilitando un aparcamiento. También se ha contado con la intervención musical del Cuarteto Prysma, que va cerrado el acto con el canto conjunto de Los Segadores, el himno nacional de Catalunya.