Los alcaldes piden reforzar la asistencia sanitaria a los pueblos pequeños del ABS de Agramunt

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los alcaldes de la Ribera del Sion, que forman parte del ABS de Agramunt, se han reunido este mediodía con la consellera de Salut, Olga Pané, para abordar la situación de falta de médicos de los últimos años y como se tendrán que atender los consultorios de los pueblos pequeños, muchos de los cuales están cerrados o con pocas horas de atención a la semana. La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha reconocido que, a pesar de la mejora parcial con respecto a los peores momentos del 2023 y sobre todo de finales del 2024, la asistencia médica en algunos consultorios rurales sigue siendo limitada.“Hemos ido recuperando efectivos, pero ahora nos tenemos que reorganizar para garantizar la continuidad del servicio en todos los pueblos”, ha explicado.

Actualmente, el ABS dispone de cinco de los cinco médicos y medio que le corresponden, después de uno 2024 en que sólo se contaba con dos profesionales. “Queremos asegurar que ningún ciudadano quede sin atención, aunque en algunos casos tengamos que prestar el servicio de manera diferente”, ha añadido, subrayando el papel esencial de las enfermeras y los trabajadores sociales en la atención en una población envejecida.

Los alcaldes han aprovechado la reunión para reiterar sus reivindicaciones, de que se remontan a las movilizaciones del 2023, cuando entregaron más de 2.500 firmas para exigir más personal sanitario. Xavier Pintó, alcalde de Plans de Sió, ha reclamado “una clasificación similar a la de los municipios grandes”, y ha denunciado que “muchos vecinos se tienen que desplazar entre 10 y 15 kilómetros sin transporte público para poder visitar al médico”. Actualmente, de los cuatro consultorios del municipio, sólo hay uno abierto (en las Pallargues), y el facultativo acude una vez por semana, complementada por la atención de la enfermera. “Pedimos poder abrir algún día más, sobre todo para evitar los desplazamientos de las personas mayores”, ha señalado.

Por su parte, Joan Eroles, alcalde de Puigverd d'Agramunt, ha preguntado cómo se gestionarán los centros de servicios a los municipios de menos de 2.000 habitantes.

La consellera de Salut ha declinado atender los medios de comunicación, alegando que no habían sido convocados por el departamento. El Ayuntamiento, pero, sí que había convocado a la prensa en motivo de la reunión entre los alcaldes del ABS de Agramunt y Pané.

Antes de la reunión con los alcaldes en el consistorio, la consellera de Salut ha visitado el CAP de Agramunt y ha mantenido un encuentro con el equipo directivo y sus profesionales.