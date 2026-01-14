Tàrrega inaugura 'Els Pilars', el nuevo centro de Alzhéimer con una inversión de más de 3 millones

De izquierda a derecha: la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo; la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan; la presidenta del AFATC, Teresa Robert; y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, durante la inauguración de hoy.Laia Pedrós

El reivindicado centro especializado en enfermedades neurodegenerativas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Tàrrega y Comarca (AFATC) ya es una realidad. Después de años de picar piedra y muchos esfuerzos, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha inaugurado este miércoles el nuevo equipamiento, que lleva por nombre 'Els Pilars' –en referencia a la partida donde se ubica. La consellera ha resaltado que es “un orgullo y un honor ayudar a construir sueños por una Cataluña más fuerte y más justa, ofreciendo un servicio público de excelencia que mejora la atención de los usuarios cerca de su casa.”

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha reconocido que “ha sido un camino largo” sin embargo “aquel sueño, hoy es una realidad” y ha destacado el simbolismo del nombre 'Els Pilars' por la “fuerza, la estabilidad y la seguridad” que ofrecerá a los usuarios y a sus familias.

Un momento de la inauguración, durante la visita al edificio.Laia Pedrós

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha puesto en valor “la colaboración institucional y la territorialidad” del equipamiento, definiéndolo “como un centro de solidaridad y acogida, un espacio que nos hace más humanos”. También ha felicitado la “persistencia” de la presidenta de la entidad para creer en el proyecto.

Finalmente, Teresa Robert, presidenta del AFATC, ha afirmado que “inauguramos un compromiso colectivo con la dignidad, el cuidado y la memoria de las personas”. Robert ha agradecido la voluntad política y la colaboración institucional y, como la alcaldesa, ha reconocido que “nos ha supuesto sangre, sudor y lágrimas”. La presidente del AFATC, entidad que el año pasado cumplió su 25.º aniversario, ha definido el nuevo equipamiento como “nuestra joya de la corona”.

El edificio ha costado más de 3 millones y ha contado con aportaciones de la Generalitat (2,7M), la Diputación de Lleida (400.000 euros) y el Ayuntamiento, que cedió los terrenos, de 3.300 metros cuadrados, y puso los servicios básicos de agua de boca y conexión a la red de saneamiento.

Un patio que forma parte del edificio 'Els Pilars', estrenado este miércoles.Laia Pedrós

El centro especializado en enfermedades neurodegenerativas del AFATC quiere ser un espacio que refuerce la memoria, el acompañamiento a los usuarios y a sus familias. Tiene como objetivo que las personas usuarias puedan mantenerse activas y seguir viviendo en su casa el máximo de tiempo posible.

El equipamiento permitirá ampliar notablemente la capacidad de atención. Si hasta ahora el actual centro daba servicio a unos 60 usuarios con un equipo de 11 profesionales, las nuevas instalaciones podrán acoger a más de un centenar de personas aunque cuando se ponga en funcionamiento, lo hará con una setentena de plazas. La previsión se que se estrene durante el primer trimestre de este 2026, cuando lleguen todos los permisos de la Generalitat.

El nuevo edificio contará un moderno centro de día especializado en demencias donde se ofrecerá la atención tanto a las personas afectadas como a las familias. En total, se ha habilitado una superficie construida de 1.126 metros cuadrados, 283 metros cuadrados de los cuales se destinarán a talleres y 532 m2 en los patios exteriores que caracterizan el proyecto arquitectónico. El equipamiento, todo de planta baja, también dispone de aparcamiento con capacidad para 40 vehículos.

El proyecto arquitectónico se ha ajustado a criterios de sostenibilidad y ha incorporado sistemas de alta eficiencia energética para alcanzar el máximo confort con un menor consumo. Los materiales de construcción han sido de hormigón de áridos reciclados y la madera es de colores claros para generar ambientes cálidos.

El AFATC da servicio no sólo a personas con Alzhéimer, sino también a aquellas diagnosticadas con Parkinson, Demencia por Cuerpos de Lewy, Demencia Frontotemporal, Demencia Vascular, Afasia Progresiva Primaria, ICTUS y otras patologías que afectan a la función cognitiva y el sistema neurológico. La entidad presta servicios desde Tàrrega y da cobertura a personas del Urgell y comarcas vecinas, como la Segarra, el Pla d'Urgell, la Noguera y el Segrià.