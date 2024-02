Hallan muerto a un vecino de Les que llevaba dos meses desaparecido

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un vecino de Les de unos 60 años que fue hallado sin vida ayer por la mañana y que llevaba dos meses desaparecido. La policía catalana no descartaba ninguna hipótesis pero en las primeras indagaciones no hallaron signos evidentes de criminalidad, aunque no se pudo determinar las causas del deceso debido a su avanzado estado de descomposición. Allegados del fallecido habían denunciado su desaparición el pasado 5 de diciembre y la última vez que se le vio con vida fue el día 2 de diciembre, según ha podido saber este periódico.

El hombre llevaba varios años residiendo en Les y tenía familia en El Pont de Suert. El hallazgo tuvo lugar sobre las 11.00 horas en un inmueble de la localidad. Se trata de uno de los lugares donde el hombre solía pernoctar. Al lugar se desplazaron agentes de Investigación y la policía científicade los Mossos d’Esquadra, un forense y la comitiva judicial. Tras el levantamiento, el cadáver fue trasladado al Institut de Medicina Legal de Lleida para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte. El cuerpo se encontraba en una especie de hueco. Respecto a la desaparición, allegados del hombre habían denunciado su desaparición desde hacía casi dos meses.

Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación y se hicieron varias búsquedas, incluso en el inmueble donde fue hallado ayer. La última vez que se le vio con vida fue el sábado 2 de diciembre, cuando se pudieron obtener grabaciones de cámaras de seguridad. El alcalde de Les, Andreu Cortés, lamentó el deceso y explicó que “los servicios sociales le hacían un seguimiento periódico pero llevaba una vida anárquica y muchas veces rehusaba la ayuda. Solía dormir en diferentes sitios en una especie de refugios”. También explicó que “se habían hecho varios dispositivos de búsqueda