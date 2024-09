Era cincau sason de 'Èm çò qu'èm', en octobre

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Era cincau sason dera sèria en aranés Èm çò qu’èm s’estrearà eth pròplèu mes d’octobre. Aguesta naua temporada, produsida per Lleida TV a trauès dera enterpresa audiovisuau Kionalia Project e que compde damb era collaboracion deth Conselh Generau d’Aran e era Xarxa Audiovisual Local, aurà 12 capítols d’ues dotze menutes cadun. Concretament, eth prumèr d’eri s’emeterà eth dijaus 3 d’octobre en Lleida TV e es següenti auràn ua freqüéncia setmanau. Tanben s’emeteràn en diuèrses televisions locaus aderides ara Xarxa.

Era sèria, que siguec guerdonada damb eth prèmi Pica d’Estat dera Deputacion en an 2021, cerque promòir era normalizacion lingüistica der aranés a trauès dera ficcion e er umor. En aguest sens, tracte enes sòns capítols es errors e dobtes mès comuns qu’apareishen en usatge diadèr dera lengua pròpria dera Val. Ac hè a trauès de gags, damb eth prètzhèt d’apropar era lengua a un public extenut e en un format pòc explotat.En aguesta naua sason, eth Servici d’Intelligéncia Aranesa, coneishut coma SIA e qu’ei expèrt ena cultura e lengua araneses, transportarà as personatges Influaran, Avi Savi e Mainada, entre d’auti, a diuèrses simulacions entà resòlver es sòns dobtes sus era lengua aranesa, en tot causar mau de caps en non compréner es interaccions umanes pera sua condicion de robòt.Un des espacis clau d’aguesta naua sason ei Çò deth Senhor d’Arròs, er actuau Archiu Istoric, a on s’an gravat diuèrsi decorats. D’auti espacis destacables son eth Musèu Eth Corrau e eth paratge naturau dera Artiga de Lin. En çò que tanh ara caracteristica sala deth SIA, se grave ena Audiovisuau de Vielha. Cau senhalar qu’era màger part des actors dera sèria son amateurs, mès toti eri, includidi es professionaus, an aquerit un gran compromís damb era sèria, en tot reservar-se cada ostiu diuèrsi dies entath rodatge de toti es capítols. Ena madeisha linha, entara produccion d’aguesta naua sason era equipa somèc enguan un coguidoniste, ua estilista e ua directora d’art, en tot èster un totau d’ua vintea de persones, entre era equipa de produccion e er elenc d’actors e actritzes, que hèn possibla era sèria. Es temporades anteriores se pòden veir a trauès dera plataforma de Lleida Television (ott.lleidatv.cat).