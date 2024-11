Naut Aran subaste un terren de 400 m² en Baqueira per 640.000 €Destinarà es sòs dera venda ath hons tà crear viuenda e d'auti projèctes

Era zòna a on i é era parcela de Baqueira que Naut Aran ven mejançant concors. - EDGAR ALDANA

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Er Ajuntament de Naut Aran a iniciat eth procès tà subastar ua finca de 400 mètres quarrats ena zòna de Baqueira, a 700 mètres deth telecabina que connècte damb es pistes d’esquí. Eth prètz de gessuda deth terren, damb ua superfícia edificabla de 190 mètres quarrats e damb capacitat tà ua unica residéncia unifamilhara, ei de 640.000 èuros. Er ajuntament aqueric eth terren per cession obligatòria deth profitament urbanistic deth PMU PE-1 de Baqueira. Era oportunitat dera operacion projectada se base en qu’es propietaris dera rèsta de parcèles deth PE-1 de Baqueira plantegen eth desvolopament urbanistic dera zòna e, ath sòn torn, eth consistòri escarte destinar era sua part de sòl a un usatge d’interès sociau.

En sòn lòc, damb es hons qu’artenhe pera sua subasta, ena quau s’i pòden presentar aufèrtes enquiath 18 de deseme, vò finançar inversions municipaus tà milhorar era qualitat de vida des vesins. Concretaments, vò emplegar es sòs d’aguesta parcela en Baqueira, justament ath cant deth parcatge de Baqueira 1.500, entath bastiment deth nau centre civic e sociau en Salardú (veir desglòç). Cau rebrembar qu’er ajuntament creèc un hons damb era venda de parcèles ena zòna de Baqueira enes diuèrsi plans especiaus que s’an executat enes darrèrs ans, damb eth prètzhèt de destinar-lo ara creacion de viuenda assequibla e d’autes politiques vinculades ad aguesta matèria, damb er objectiu de milhorar era qualitat de vida des abitants deth municipi. Ath delà deth centre civic e sociau de Salardú, aquiu s’i includissen d’auti projèctes coma es quate viuendes e nau places de parcatge que projècte ena plaça dera Pica dera madeisha localitat, es òbres des quaus an previst d’iniciar-se en 2025 damb un pressupòst de 1,2 milions, o es òbres entath pis de loguèr assequible en Tredòs (115.000 €). En çò que tanh as viuendes dera plaça dera Pica de Salardú, dues seràn de dus dormitòris e es autes dues, de tres, damb superfícia utilia d’entre 75 e 90 m2.