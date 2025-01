Hosteleros de Aran denuncian intentos de estafa con falsas facturas de la luz

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

“Recibí una llamada la tarde del 31 de diciembre, previamente a una de las noches de trabajo más intensas del año, de alguien que, suplantando a mi distribuidora energética, me amenazó con que si no abonaba de inmediato varias facturas supuestamente impagadas me cortarían la luz de inmediato”, explica Marcos Pedarròs, del restaurante Er Occitan de Bossòst. Este empresario reconoce que se asustó en un primer momento, puesto que su interlocutor “disponía de muchos datos acerca de mi negocio que hacían creíble su historia, a pesar de que yo estaba seguro de que no había impagos”. “El temor a tener que cancelar el turno de esa noche estaba ahí, había mucha presión, pero finalmente colgué y no ocurrió nada”, añade. Su caso es solo uno de entre más de una veintena entre restauradores y hostaleros de la Val d’Aran que en los últimos días han sido objeto de una ola de intentos de estafa vía teléfono.

A día de hoy no hay constancia de que ninguno haya cedido al chantaje, aunque el Gremi d’Ostalaria, que suma unos 150 miembros en la Val, pide a sus socios que no bajen la guardia y ha puesto el asunto en manos de los Mossos d’Esquadra para que lo investiguen. En este sentido, la policía ha facilitado recomendaciones básicas a los hosteleros a través de un canal de Whatsapp para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. No facilitar información bancaria o verificar siempre la información con el teléfono oficial de la compañía de la que se es cliente son algunas de ellas. “Hemos alertado a las autoridades tras constatar que son muchos los empresarios de la zona que han sido víctimas de este intento de chantaje”, explica Carles Sigüenza, presidente del Gremi d’Ostalaria, que señala que “todo apunta a que han conseguido una base de datos y llevan a cabo llamadas de forma indiscriminada, especialmente en fechas que coinciden con alta afluencia turística y, por lo tanto, con un gran volumen de trabajo, para generar más temor ante un mayor perjuicio económico que ocasionaría la interrupción del suministro”.

Por su parte, Josep Canut, de la Sidrería Casa Pau de Arties, explica que “su relato –de los estafadores– puede llegar a parecer sólido, pues en mi caso conocían al detalle la media de consumo de mi establecimiento, entre otros datos”, y afirma que “me ofrecieron la opción incluso de pagar con tarjeta de crédito la supuesta deuda”. “Opté por alertar a mi compañía eléctrica, que me aseguraron que, incluso en caso de impago, esta no sería la manera de proceder”, concluye. Los Mossos d’Esquadra registraron durante los ocho primeros meses del pasado año 2024 unas 480 denuncias al mes por estafas, de las que la mayoría se efectuaron por teléfono. En este sentido, por Sant Esteve trascendió el caso de un restaurante en Balaguer que pagó una deuda inexistente de 1.500 euros con la finalidad de evitar un corte inmediato del suministro eléctrico

«Me pidieron 3.200 euros, pasé un mal rato»

Josep Canut

Sidreria Casa Pau

“Me llamaron diciendo que si no pagaba 3.200 euros de facturas impagadas me cortarían la luz en 10 minutos. Al principio me puse muy nervioso, ya que conocían las medias de consumo del restaurante al detalle, pero una de mis trabajadoras sospechó que algo raro estaba sucediendo y me advirtió de la posible estafa”, explica Josep Canut, del restaurante Casa Pau de Arties. “No pagué y al día siguiente llamé a los Mossos, pero me dijeron que si no se había consumado el delito no podían hacer nada”, concluye.

«Estábamos alertados y no hicimos caso»

Alin Huza

Hotel & Spa Casa Irene

Alin Huza.Edgar Aldana

Alin Huza dirige el Hotel & Spa Casa Irene de Arties junto a Montse. Los estafadores los llamaron este mismo martes alertándoles que les dejarían sin suministro de luz si no abonaban varios miles de euros en supuestas facturas impagadas. “Llamaron pidiendo hablar con algún directivo”, explica Huza, que añade que “ya estábamos alertados por parte de compañeros del sector, por lo que no hicimos caso alguno de las amenazas y cuando nos dijeron que procedían a cortar la luz colgamos y no hubo corte alguno”.