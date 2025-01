Hostalers d’Aran denuncien intents d’estafa amb falses factures de la llum: “em van demanar 3.200€”

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

“Vaig rebre una trucada la tarda del 31 de desembre, prèviament a una de les nits de feina més intenses de l’any, d’algú que, suplantant la meua distribuïdora energètica, em va amenaçar que si no abonava immediatament diverses factures suposadament impagades em tallarien la llum immediatament”, explica Marcos Pedarròs, del restaurant Er Occitan de Bossòst. Aquest empresari reconeix que es va espantar en un primer moment, ja que el seu interlocutor “disposava de moltes dades sobre el meu negoci que feien creïble la seua història, malgrat que jo estava segur que no hi havia impagaments”. “El temor d’haver de cancel·lar el torn d’aquella nit hi era, hi havia molta pressió, però finalment vaig penjar i no va passar res”, afegeix.

El seu cas és només un d’entre més d’una vintena entre restauradors i hostalers de la Val d’Aran que els últims dies han estat objecte d’una onada d’intents d’estafa via telèfon. A dia d’avui no hi ha constància que cap hagi cedit al xantatge, encara que el Grèmi d’Ostalaria, que suma uns 150 membres a la Val, demana als seus socis que no abaixin la guàrdia i ha posat l’assumpte en mans dels Mossos d’Esquadra perquè ho investiguin.

En aquest sentit, la policia ha facilitat recomanacions bàsiques als hotelers a través d’un canal de WhatsApp per evitar ser víctimes d’aquest tipus de delictes. No facilitar informació bancària o verificar sempre la informació amb el telèfon oficial de la companyia de la qual s’és client en són algunes. “Hem alertat les autoritats després de constatar que són molts els empresaris de la zona que han estat víctimes d’aquest intent de xantatge”, explica Carles Sigüenza, president del Grèmi d’Ostalaria, que assenyala que “tot apunta que han aconseguit una base de dades i porten a terme trucades de forma indiscriminada, especialment en dates que coincideixen amb alta afluència turística i, per tant, amb un gran volum de feina, per generar més temor davant d’un major perjudici econòmic que ocasionaria la interrupció del subministrament”.

Per la seua part, Josep Canut, de la Sidreria Casa Pau d’Arties, explica que “el seu relat –dels estafadors– pot arribar a semblar sòlid, ja que en el meu cas coneixien al detall la mitjana de consum del meu establiment, entre altres dades”, i afirma que “em van oferir l’opció fins i tot de pagar amb targeta de crèdit el suposat deute”. “Vaig optar per alertar la meua companyia elèctrica, que em van assegurar que, fins i tot en cas d’impagament, aquesta no seria la manera de procedir”, conclou. Els Mossos d’Esquadra van registrar durant els vuit primers mesos de l’any passat unes 480 denúncies al mes per estafa, de les quals la majoria s’efectuen per telèfon. En aquest sentit, per Sant Esteve va transcendir el cas d’un restaurant a Balaguer que va pagar un deute inexistent de 1.500 euros per evitar un tall immediat del subministrament elèctric.

«Em van demanar 3.200 €, ho vaig passar malament»

Josep Canut

Sidreria Casa Pau

“Em van trucar dient que si no pagava 3.200 euros de factures impagades em tallarien la llum en 10 minuts. Al principi em vaig posar molt nerviós, ja que coneixien les mitjanes de consum del restaurant al detall, però una de les meues treballadores va sospitar que alguna cosa rara estava succeint i em va advertir de la possible estafa”, explica Josep Canut, del restaurant Casa Pau d’Arties. “No vaig pagar i l’endemà vaig trucar als Mossos, però em van dir que si no s’havia consumat el delicte no podien fer res”, conclou.

«Estàvem alertats i no en vam fer cas»

Alin Huza

Hotel & Spa Casa Irene

Alin Huza.Edgar Aldana

Alin Huza dirigeix l’Hotel & Spa Casa Irene d’Arties amb la Montse. Els estafadors els van trucar aquest mateix dimarts alertant-los que els deixarien sense subministrament de llum si no abonaven diversos milers d’euros en suposades factures impagades. “Van trucar demanant parlar amb algun directiu”, explica Huza, que afegeix que “ja estàvem alertats per part de companys del sector, per la qual cosa no vam fer cap cas de les amenaces i quan ens van dir que procedien a tallar la llum vam penjar i no hi va haver cap tall”.