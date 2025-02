Eth Conselh Generau desbloquege pistes talhades per arbes queigudi

Publicado por REDACCION Verificado por Creado: Actualizado:

Membres dera brigada de servicis deth Conselh Generau an trabalhat aguesti dies ena redubertura de pistes de montanha bloquejades per branques e arbes queigudi qu’empedien eth pas. En concrèt, an trabalhat ena pista de Rauèra, en tèrme municipau de Bossòst, e ena pista de Montanhetes d’Arró, ath delà der accès ara cabana de Vilamòs e Arres, totes practicaments intransitables. Parallelament, s’an reparat es baranes deth Pònt de Varradòs, en parçan ubicat enes entorns d’Arròs e Vila.