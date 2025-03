Bossòst apòste pera escalada damb era estrea d’un rocodròm interior

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Er Ajuntament de Bossòst a estreat un nau rocodròm en marc deth sòn plan de renovacion dera zòna esportiva, que non arrecebie inversions des de hè 20 ans. Era installacion forme part d’ua suvencion destinada a municipis de mens de 2.000 abitants per part dera Generalitat e respon ath creishent interès pera escalada ena zòna. Eth rocodròm interior, damb ua paret de 9 mètres d’amplitud e lèu 4 mètres de nautada, aufrís rotes tà toti es nivèus gràcies as sòns diuèrsi moduls e inclinacions. “Apostam pes espòrts de montanha pr’amor qu’an ua grana acuelhuda en municipi”, destaquèc era bailessa, Montse de Burgos. Er equipament a auut ua grana acceptacion autant entre es vesins coma visitaires, especiauments es francesi. Accedir ada eth a un prètz de 5 èuros per jornada, qu’includís tanben eth dret a emplegar eth gimnàs municipau, en un orari de 7.00 a 21.00 ores, de deluns a dimenge. En futur, er ajuntament a previst d’ampliar era paret dera sala e transformar era actuau pista de tennis exteriora en un espaci multifuncionau.