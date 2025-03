Un gimnàs que crotzèc eth Pirenèu

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Botjar un gimnàs complèt des deth Montseny enquia Canejan non ei ahèr facil. Totun, Lluís Barbé e Olga Estellé, dus amants des corses d’obstacles, acceptèren eth desafiament e trasladèren ua grana quantitat de materiau esportiu en un viatge de mès de 300 quilomètres per carretèra. Aguesti dus joeni de Barcelona decidiren installar-se en Canejan en 2022 mentre mantenguien dubèrt eth sòn gimnàs en Montseny, especializat en premanir corses d’obstacles e damb un gran reconeishement entre es aficionats ad aguest espòrt. Fin finau, hè 18 mesi, decidiren apostar peth privilegiat entorn dera Val d’Aran a on viuien e trasladèren aquiu eth sòn gimnàs, en tot nomentar-lo Mou-te i supera’t.

“Era mudança siguec complicada, es maquines deth gimnàs les auérem de trasladar entre diuèrses persones per un tram de pista, en non poder arribar en coche enquiath lòc a on se trape eth gimnàs”, rebrembe Barbé damb umor. Totun, aqueth esfòrç titanic siguec recompensat: Mou-te i supera’t trapèc ena Val d’Aran er entorn ideau entar entrenament e era superacion personau.

Atau, pera sua ubicacion, eth centre trabalhe principauments damb corredors de montanha, esquiaires o ciclistes de naut rendiment, encara qu’ei un espaci idonèu entà tot eth que volgue incorporar abituds saludables ena sua vida.

“Era nòsta passion ei era salut e ei çò que sajam de transméter as nòsti clients”, afirme Barbé. “Eth temps aciu ei fòrça relatiu, per çò que demanam ad aqueri que mos visiten que desconnècten es sòns telefons en arribar”, concludic. Eth centre se place en ua antiga bòrda, un espaci qu’a estat adaptat tà aufrir ua experiéncia d’entrenament complèta. Dispòse d’ua zòna exteriora e ua de cubèrta, damb equipament de calistènia, un circuit d’agilitat damb obstacles e un petit rocodròm.

Ath delà, compde damb hòssa damb aigua entà immersions enes dies mès heiredi, plaçada amassa damb ua sauna finlandesa”. “Entrenam tanben era resisténcia, es estimuls termics son de besonh, donques i a ua tendéncia ath comfòrt e ara normotèrmia qu’ei bon de trincar”, senhalèc Barbé.

Ath delà de foncionar coma un gimnàs normau e corrents, eth centre aufrís estades de diuèrsi dies, entre d’auti servicis, enes qu’es programes d’entrenament s’adapten as objectius especificadi de cada client. Atau, arreceben a vesins e a esportistes de tota era Val d’Aran, e tanben de França e d’autes zònes de tot er Estat espanhòl.

“Credem qu’aguest entorn, aluenhat dera massificacion e es prèsses, ei ideau tà connectar damb un madeish e hèr un entrenament conscient”, explique Barbé. Er objectiu ei qu’es participaires desconnècten deth ritme frenetic dera vida modèrna. Entad aquerò basen era sua metodologia d’entrenament ena salut e es bones abituds de vida, en tot enténer eth rendiment fisic des d’ua perspectiva integrau.