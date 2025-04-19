Installen ua exposicion ena antiga pòrta de Salardú
Eth monument siguec restaurat en 2021
Naut Aran a metut en foncionament ua iniciativa entà difóner eth patrimòni culturau e arquitectonic de Salardú. A installat ua exposicion fotografica en emplaçament dera antiga pòrta d’entrada ara localitat, un des punts de visita imprescindibles entàs que vòlen recórrer era zòna Era mòstra permet descorbir coma ère ua des principaus entrades ath casc antic e ara muralha de Salardú sègles endarrèr, e tanben remasse imatges de d’auti endrets istorics der entorn. Es òbres de recuperacion dera pòrta concludiren en gèr der an 2021, en tot tornar ara poblacion un element emblematic que, en sòn dia, formèc part des defenses medievaus deth pòble e qu’aué dia a devengut un nau atractiu toristic. Eth baile der Ajuntament de Naut Aran, César Ruiz-Canela, soslinhe que “pendent aguesta legislatura auem apostat per impulsar era cultura locau damb nombroses actuacions, e aguesta ei ua des mès destacades. Auem assolidat un projècte iniciat en an 2021, que damb eth pas deth temps a devengut un referent entàs visitaires de Salardú. Ath delà, auem artenhut amiar-lo a tèrme damb un pressupòst fòrça ajustat e damb grana eficéncia en temps d’execucion.”