La consellera Pané se compromete a agilizar acciones para fidelizar profesionales sanitarios en el Pirineo

La consellera de Salud, Olga Pané, de visita en la Val d'Aran se ha comprometido a agilizar acciones para fidelizar profesionales sanitarios en el Pirineo. Pané ha dicho que se tiene que hacer posible que a las comarcas de montaña puedan venir profesionales especializados del MIR o de enfermería. En este sentido, la consellera ha celebrado el inicio, el próximo curso, de los estudios de enfermería en Tremp, que tienen que ayudar a retener profesionales. El departamento de Salud y el Conselh Generau d'Aran han acordado sacar adelante la reforma y ampliación del Espitau de la Val d'Aran. Actualmente, se encuentra en fase de redacción y se prevé disponer del proyecto ejecutivo a finales de año. El presupuesto total del proyecto es de 16,5 millones de euros.

Pané también ha hablado de incentivos para favorecer que profesionales se instalen en las comarcas del Pirineo.

Espitau d'Aran

El presupuesto del proyecto del Espitau d'Aran se desglosa en dos partidas importantes: 7,5 millones de euros para la construcción del nuevo edificio ambulatorio y 9 millones de euros para la remodelación de los nuevos espacios del antiguo edificio. Pané ha dicho que si el próximo año los presupuestos acompañan se prevé sacar a licitación estas obras. El edificio actual tiene más de cuarenta años y necesita una remodelación, ha sentenciado la consellera.

Comisión Mixta

La consellera de Salud, Olga Pané, y la síndica de Aran, Maria Vergés, han participado en la Comisión Mixta del seguimiento del traspaso de competencias en el ámbito de la salud.

La síndica de Aran, Maria Vergés, ha coincidido en que fijar profesionales de la salud en el Pirineo es una necesidad también para Aran y ha dicho que todos juntos tienen que buscar soluciones. Las comarcas de montaña sufren un aislamiento geográfico y en algunos casos un precio de la vivienda muy elevada.