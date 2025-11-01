El departamento de Territori avala el proyecto de la gasificadora de Vielha

Imagen de archivo de una vista de la localidad de Vielha. - ARCHIVO SEGRE.

El departamento de Territori ha dado el visto bueno ambiental al proyecto de Gas Natural para instalar en Vielha una planta de almacenaje y gasificación con cuatro depósitos de propano tipo GLP (Gas Licuado del Petróleo) de 59,4 m3 cada uno.

La planta, que recibe el líquido con camiones cisterna y después distribuye el gas a la red local, “funciona en régimen continuo y se encuentra protegida con medidas de seguridad como una valla perimetral, sistemas de detección y extinción de incendios y control remoto de los parámetros de funcionamiento,” señala la resolución de la conselleria.

Les previsiones apuntan que procesará 3.350 toneladas anuales de GLP. La planta se ubica 354 metros del núcleo urbano de Vilac, en un área protegida del río Garona con bajo riesgo de incendio pero alta vulnerabilidad.