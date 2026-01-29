El Pirineo de Lleida podría organizar un mundial de esquí militar: el primero en toda España

La Val d'Aran se prepara para acoger en el 2027 una competición hasta ahora inédita en España: el campeonato del mundo de esquí militar. Se trata de un acontecimiento deportivo en que participan militares de más de veinte países y compiten durante varios días en diferentes deportes de invierno. El ayuntamiento de Vielha e Mijaran acogió la semana pasada una reunión preparatoria en la cual asistieron representantes de las Fuerzas Armadas españolas. El propio consistorio hizo pública este encuentro en una publicación a sus redes sociales.

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, explicó que los contactos por parte del Ejército español para organizar el campeonato en la Val d'Aran empezaron hace más de un año. El primer edil apuntó que la competición requerirá utilizar las pistas de Baqueira Beret, escenario desde hace años de numerosas competiciones de esquí. Sin embargo, apuntó que la capital aranesa puede tener también un papel destacado a la hora de acoger actos protocolarios como las ceremonias de inauguración y clausura o las entregas de premios.

El órgano organizador de esta competición, el International Military Sports Council (CISM), establece que el mundial de esquí militar tiene una duración de seis días, de los cuales tres se dedican a competir en diferentes deportes de invierno. Hay que recordar que la relación entre militares y esquí en el Arán fue apretón durante el siglo pasado. La Compañía de Esquiadores Escaladores del Ejército de Tierra estableció su cuartel en Vielha en 1963 y los militares permanecieron hasta el año 2000. Les construcciones que los alojaron quedaron en desuso y empezaron a ser demolidas a partir de 2003. Una escultura recuerda el pasado castrense del lugar.