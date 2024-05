“Sin la bonificación, usar el túnel del Cadí me costará 2.000 euros al año”

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El rechazo a renovar la gratuidad del Túnel del Cadí a vecinos del Alt Urgell, la Cerdanya y el Berguedà que trabajan fuera de estas tres comarcas ha sido objeto de quejas de los afectados. Perder la bonificación les obliga a elegir entre pagar peaje o a dar largos rodeos en sus trayectos cotidianos para evitarlo.

Uno de los afectados, Sergi Gomà, es un vecino de La Seu que trabaja como bombero en un parque de Barcelona desde hace 20 años y cruza el túnel una media de 7 veces al mes. “Cuando fui a renovar la bonificación el pasado junio me la denegaron”, lamentó. Calcula que el peaje le costará “una media de 2.000 euros al año, algo incomprensible”. Otro afectado es Oriol Argemí, vecino de Alàs que trabaja también como bombero en un parque de Sant Andreu (Barcelona). Solicitó la bonificación “en 2019, con el decreto ya modificado, y me la aceptaron”, aseguró. El pasado octubre le caducó y no se la renovaron por no cumplir el requisito de trabajar en el Alt Urgell, la Cerdanya y el Berguedà. Desde entonces ha cambiado la ruta y viaja a Barcelona a través de la Colla da de Clarà, por Solsona. “Es media hora más de trayecto, pero me resulta insostenible pagar 28 euros por cada jornada de trabajo”, lamentó.El departamento de Territorio, dueño del túnel, defiende que los requisitos “son los mismos desde 2011”, cuando el decreto que regula la bonificación fijó que el puesto de trabajo debe de estar en el Alt Urgell, la Cerdanya o el Berguedà. Gomà asegura que, la primera vez que presentó la documentación, este requisito no estaba vigente y que fue renovando la gratuidad “con una declaración jurada informando que mi situación no había cambiado”. No tuvo que volver a presentar papeles hasta el pasado junio, cuando me pidieron la historia laboral. “Entonces me dijeron que no cumplía los requisitos”, añadió.