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Detenido un conductor que circulaba a 182 km/h en la Cerdanya

El conductor fue detectado ayer pasando a alta velocidad por un tramo de 80 km/h. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico

Los Mossos d'Esquadra detienen un conductor por circular a 182 kmh por la N-260 en la Cerdanya

Los Mossos d'Esquadra detienen un conductor por circular a 182 kmh por la N-260 en la CerdanyaMossos d'Esquadra

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Un conductor fue detenido ayer como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al joven de veintiséis años por circular por la carretera N-260, en la Cerdanya, a 182 km/h durante un control de seguridad al término de Guils de Cerdanya. En el tramo, la velocidad máxima es de 80 km/h y detuvieron al conductor cuando se detectó el vehículo circulante a 100 km/h más del permitido.

El conductor no tenía residencia en España y fue detenido para asegurar su disposición judicial. Esta mañana ha pasado ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Puigcerdà.

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