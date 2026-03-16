Detenido un conductor que circulaba a 182 km/h en la Cerdanya
El conductor fue detectado ayer pasando a alta velocidad por un tramo de 80 km/h. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico
Un conductor fue detenido ayer como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al joven de veintiséis años por circular por la carretera N-260, en la Cerdanya, a 182 km/h durante un control de seguridad al término de Guils de Cerdanya. En el tramo, la velocidad máxima es de 80 km/h y detuvieron al conductor cuando se detectó el vehículo circulante a 100 km/h más del permitido.
El conductor no tenía residencia en España y fue detenido para asegurar su disposición judicial. Esta mañana ha pasado ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Puigcerdà.