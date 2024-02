El jazz de Afroblue llena en Guissona en su último show

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo Afroblue puso punto y final la noche del viernes en el Ateneu de Guissona a una trayectoria de un cuarto de siglo de música de jazz. Una hora de actuación intensa que culminó con la adaptación de una de las baladas más conocidas de los Bee Gees, How deep is your love. Gustó la útima actuación de Afroblue. Se llenaron las 400 butacas del nuevo Ateneu, además, en una jornada en la que el equipamiento estrenaba un piano Yamaha que fue como anillo al dedo para el concierto.Guissona fue desde los inicios del grupo una referencia, desde la presentación de cada uno de sus 6 discos hasta su participación en las fiestas locales, en ocasiones, tocando sus músicos con otros artistas y con estilos diferentes; con actuaciones masivas en la plaza Major en la fiesta romana, hasta más íntimas en el bar del Centro. En esta ocasión, la actuación se vistió de gala con la sonoridad espectacular del renovado edificio del Ateneu. En Afroblue, el único músico de Guissona era el percusionista Ricard Grau, director de la escuela de música Josep M. Llorens Cisteró. El grupo se va con los deberes hechos, llevando el jazz con acento de Lleida a los principales festivales del Estado y tocando cada año en salas de primera fila como la Jamboree en Barcelona o la Jazz Cava de Terrassa.