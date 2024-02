El cartel de los Moros i Cristians de Lleida, ¿con inteligencia artificial?

El jueves de la semana pasada, el jurado del cartel de la Festa de Moros i Cristians de Lleida 2024 abrió el sobre para conocer el autor de la obra elegida entre los 28 originales presentados al concurso y, ¡sorpresa!, se encontraron con un viejo conocido: el diseñador e ilustrador murciano Rubén Lucas García, que ya ganó este concurso en 2015, 2018 y 2019.

Se trata de un autor que arrastra desde hace unos años una polémica, que se visualiza sobre todo en el mundo de las redes sociales, donde se alzan las voces que lamentan que en sus carteles, o para elementos de los mismos, utiliza herramientas digitales de inteligencia artificial (IA).

De hecho, solo hace falta una simple búsqueda con su nombre en Google para descubrir decenas de noticias sobre los numerosos concursos que ha ganado en los últimos años por toda la geografía española. Incluso en alguna web se informa de que Lucas ha ganado 170 concursos de diseño y carteles en los últimos cinco años con obras creadas con ayuda de la IA y con las que se ha embolsado 115.000 euros en total.

El pasado 6 de febrero, la edición digital de El País dedicó un amplio reportaje a “este murciano que gana todos los premios en España”. Incluso hizo un recuento de los primeros 37 días de 2024, en los que el artista “ha ganado cinco premios, uno por semana”.

Uno de estos es el de la asociación leridana de la Festa de Moros i Cristians.

El portavoz de la entidad explicó a SEGRE que “conocíamos esta polémica en las redes sociales y, cuando nos pusimos en contacto telefónico para informarle de que había ganado el concurso, se lo comentamos, pero él nos aseguró que en el cartel no había usado técnicas de IA”. De todos modos, las bases del concurso no especifican ninguna restricción al respecto y, desde la entidad leridana, “de momento no se ha planteado modificarlas para limitar de algún modo el uso de herramientas informáticas”.

En este sentido, el portavoz de la asociación también comentó que “aunque quisiéramos prohibirlas, sería muy difícil de poder verificar si el cartel está creado con pinturas y un pincel o a través de un ordenador”.

El artista explicó a El País de forma muy breve que “no concedo entrevistas, sería tirar piedras sobre mi propio tejado y no me interesa”. Rubén Lucas, de 43 años, tiene un estudio de diseño “desde hace muchísimos años” y no para de ganar premios. ¿Cómo? Es un debate que apenas comienza.