El cartell dels Moros i Cristians de Lleida, amb intel·ligència artificial?

El dijous de la setmana passada, el jurat del cartell de la Festa de Moros i Cristians de Lleida el 2024 va obrir el sobre per conèixer l’autor de l’obra elegida entre els 28 originals presentats al concurs i, sorpresa!, es van trobar amb un vell conegut: el dissenyador i il·lustrador murcià Rubén Lucas García, que ja va guanyar aquest concurs el 2015, el 2018 i el 2019.

Es tracta d’un autor que arrossega des de fa uns anys una polèmica, que es visualitza sobretot en el món de les xarxes socials, on s’alcen les veus que lamenten que als seus cartells, o per a elements que contenen, utilitza eines digitals d’intel·ligència artificial (IA).

De fet, només cal una simple cerca amb el seu nom a Google per descobrir desenes de notícies sobre els nombrosos concursos que ha guanyat els últims anys per tota la geografia espanyola. Fins i tot en algun web s’informa que Lucas ha guanyat 170 concursos de disseny i cartells els últims cinc anys amb obres creades amb ajuda de la IA i amb les quals s’ha embossat 115.000 euros en total.

El passat 6 de febrer, l’edició digital d’El País va dedicar un ampli reportatge a “aquest murcià que guanya tots els premis a Espanya”. Fins i tot va fer un recompte dels primers 37 dies del 2024, en els quals l’artista “ha guanyat cinc premis, un per setmana”. Un d’aquests és el de l’associació lleidatana de la Festa de Moros i Cristians.

El portaveu de l’entitat va explicar a SEGRE que “coneixíem aquesta polèmica a les xarxes socials i, quan ens vam posar en contacte telefònic per informar-lo que havia guanyat el concurs, l’hi vam comentar, però ell ens va assegurar que al cartell no havia utilitzat tècniques d’IA”.

De tota manera, les bases del concurs no especifiquen cap restricció en aquest sentit i, des de l’entitat lleidatana, “de moment no s’ha plantejat modificar-les per limitar d’alguna manera l’ús d’eines informàtiques”.

En aquest sentit, el portaveu de l’associació també va comentar que “encara que volguéssim prohibir-les, seria molt difícil de poder verificar si el cartell està creat amb pintures i un pinzell o a través d’un ordinador”.

L’artista va explicar a El País de forma molt breu que “no concedeixo entrevistes, seria tirar pedres sobre la meua pròpia teulada i no m’interessa”. Rubén Lucas, de 43 anys, té un estudi de disseny “des de fa moltíssims anys” i no para de guanyar premis. Com? És un debat que amb prou feines comença.