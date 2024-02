El cartell de Moros i Cristians de Lleida, obra de Rubén Lucas, el polèmic artista que guanya concursos amb IA

El cartell de Moros i Cristians de Lleida té guanyador. Es tracta d’una obra de l’artista murcià Rubén Lucas García, de la localitat murciana de Torreagüera, i ha guanyat un XXVII concurs en que s’hi havien presentat 28 propostes. El cartell de la festa de Lleida es titula “No tot és lluita”, i s’hi pot veure un cristià portant una musulmana, amb la Seu Vella de Lleida al fons.

La curiositat del cas és que Rubén Lucas García arrossega una polèmica des de fa anys, i és que diversos dissenyadors i especialistes l’han assenyalat per utilitzar la intel·ligència artificial generativa per crear cartells per a tots els concursos existents. Lucas s’hi presenta massivament, i en guanya uns quants. De fet, només cal fer una cerca amb el seu nom a Google per trobar notícies que parlen que ha guanyat concursos per tot a Espanya.

Cerca del guanyador a Google

Tots els concursos que ha guanyat Lucas demostren que és molt camaleònic, que té una gran capacitat per canviar d’estil, de forma de dibuixar i d’il·lustrar, que sap jugar en tots els estils, manuals i digitals, i totes les tonalitats. O això o és que utilitza eines de generació artificial. Ho demostra aquesta publicació del blog Notecreasnada, en el que exposen tots els cartells que ha guanyat Lucas García. O altres artistes que, directament, o exposen a X Twitter.

Alguns mitjans fins i tot han quantificat els seus ingressos, que serien de més de 115.000 euros en uns 170 premis guanyats. Només en el mes de gener d’aquest 2024 ha guanyat un concurs cada setmana. Al febrer, al menys, ha guanyat el de Moros i Cristians de Lleida. I, per cert, també va guanyar el concurs del 2019. Que us sonarà d'alguna de les imatges anteriors publicades per l'usuari Victor a Twitter X.

Moros i Cristians 2019

És possible que el cartell guanyador de Moros i Cristians estigui fet amb IA? És possible. Les mans i els dits, que la IA encara no domina del tot, ho suggereixen. I és lícit i legal? Fins que les bases dels concursos populars no ho indiquin, ho serà. I quan ho indiquin, feina tindran per poder-ho demostrar. En tot cas, els 1.000 euros del premi del concurs se’n van cap a una obra d’autenticitat dubtosa. Cap a Múrcia.