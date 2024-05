Barraques al Barri Antic

El solar entre els carrers la Suda i Sant Andreu, al Centre Històric, on hi ha les barraques. - AMADO FORROLLA

Veïns del Barri Antic van denunciar ahir que persones sense llar han instal·lat diverses cabanes fetes amb teles, tanques i altres materials en un solar entre els carrers la Suda i Sant Andreu, que a més està ple de desaprofitaments. Des del col·lectiu Som Veïns van lamentar aquesta situació a través de les xarxes, on van publicar una foto de les barraques amb el text “aquest és el pla de l’ajuntament de Lleida per a les persones que tenen problemes d’habitatge i han de dormir al carrer.. Al carrer del Centre Històric, és clar”. Alerten de les males condicions en les quals viuen aquestes persones i del risc que pot suposar per a elles i per als veïns.

Per la seua part, la Paeria va afirmar ahir tenir coneixement d’aquesta situació i va assegurar que les persones que eren al lloc el van abandonar voluntàriament a petició de la Guàrdia Urbana. Va afegir que està previst de forma immediata actuar al solar.Els veïns van recordar també que desenes de persones sense feina que van arribar fa dies a la ciutat atrets per la campanya de recollida de fruita passen el dia a la plaça del Dipòsit. Sobre això, un portaveu del col·lectiu va afirmar que dimecres a la nit “la policia va dir que no podien dormir al costat de l’església de Sant Martí” i que els van instar a anar-se’n a un altre lloc. Assegura que ja són seixanta persones i demana una solució urgent. L’ajuntament ja va dir que ha activat 15 places en pisos municipals.