'Hiperràbia', más allá de la crónica negra

La noche del 16 de diciembre de 2005, dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 16 calaron fuego a una indigente que dormía en un cajero de la zona alta de Barcelona y que, a consecuencia de las quemaduras, murió dos días después. Casualmente, unas horas antes de aquel trágico episodio que saltó a los medios como el ‘crim del caixer’, el periodista y escritor leridano Ferran Grau pasó junto a este mismo cajero. Este episodio siempre se le quedó grabado en la memoria y se le ‘despertó’ cuando, once años después, pudo entrevistar a uno de los jóvenes condenados. Fue la ‘chispa’ que ahora ha dado como fruto la novela Hiperràbia (Angle Editorial), que ayer presentó en la librería Caselles de Lleida. El acto fue presentado y conducido por el escritor y exdirector ejecutivo de SEGRE Juan Cal, que destacó de forma especial que Hiperràbia “no es un true crime al uso, va más allá de la crónica negra o de un libro de psicología social, es un auténtico artefacto literario”.

El autor reconoció que “todos me preguntan por el caso del ‘crim del caixer’, que tiene un final que todos conocemos, por eso en este libro se me ve el periodista que llevo dentro”. Grau explicó que “hace unos años pude entrevistar a uno de los tres jóvenes implicados, y con el tiempo he acabado teniendo con él una relación muy próxima”. Unas largas conversaciones que encendieron la mecha para escribir esta novela, en la que el escritor leridano ha tratado cuatro de sus ‘obsesiones’: “En Hiperràbia hablo de una generación frustrada, la nacida en la década de los años 80 del siglo pasado; también trato de una de mis obsesiones literarias, el estudio de la violencia, en este caso de clase, la de unos jóvenes de la zona alta de Barcelona; asimismo está la cuestión de la prisión y la reinserción social, un concepto del que no existe ninguna garantía de que se alcance al final de la pena; y finalmente, del propio sistema actual, autoritario-corporativo, y me pregunto por qué estos jóvenes, gente como nosotros, acaban haciendo una barbaridad así, quemando a una persona que dormía en un cajero”.Cal también destacó la capacidad del autor por crear un lenguaje como el ‘xeno-català’, un léxico inventado con unas 200 palabras en argot, un guiño de homenaje al libro y la película La naranja mecánica, que ya retrataron en los 60 y 70 aquel comportamiento ultraviolento.