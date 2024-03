Los Óscar de 'Oppenheimer'

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

Oppenheimer, de Christopher Nolan, fue la gran triunfadora el domingo (madrugada de ayer lunes en España) de la 96 edición de los Óscar de Hollywood al llevarse siete estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor director, la primera en la dilatada trayectoria del cineasta británico. En una ceremonia plana, lo más destacado fue la divertida actuación de Ryan Gosling, de nuevo en la piel de Ken con un imposible y brillante traje rosa, que puso en pie al Dolby Theatre de Los Ángeles. Un escenario al que subieron, cumpliendo todos los pronósticos, Emma Stone y el irlandés Cillian Murphy, para recoger los premios a mejor actor y actriz por sus trabajos en Pobres criaturas y Oppenheimer, respectivamente. Fueron los últimos premios de la gala antes de los de dirección y película, también para Oppenheimer. La cinta basada en la vida de Robert Oppenheimer, físico teórico y padre de la bomba atómica, también logró el Óscar al mejor intérprete de reparto para Robert Downey Jr. Al agradecer su premio, Cilliam Murphy señaló que “hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y, para bien o para mal, vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicársela a todos los pacifistas”. La ceremonia se quedó finalmente sin el récord de Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), que optaba a ser la primera nativa americana en ganar el premio a mejor actriz, porque Emma Stone, vencedora por La La Land en 2017, volvió a salir victoriosa en esta categoría gracias a su papel en Pobres criaturas. La actriz protagonizó una de las anécdotas al desvelar entre risas y con cara de sorpresa que se le había roto el vestido por detrás, y al abandonar el escenario pidió que nadie la mirase.

Barbie, el fenómeno taquillero de 2023, llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción por What I Was Made For, de Billie Eilish y Finneas O’Connell. El cómico y presentador Jimmy Kimmel ya arrancó la ceremonia criticando a la Academia de Hollywood por dejar fuera a Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de mejor dirección y actriz protagonista por esta película, respectivamente: “Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables”.Y suerte adversa también para la última creación de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, que no logró ninguno de los diez Óscar que pretendía.En clave española, Juan Antonio Bayona con La sociedad de la nieve también tenía la dura tarea de batir a la británica La zona de interés, pero la cinta sobre la idílica vida de un comandante nazi al lado del campo de concentración de Auschwitz ganó como mejor película internacional. Este premio fue presentado por el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny y, al recibirlo, el director Jonathan Glazer hizo referencia explícita al conflicto en Gaza y a la “deshumanización” que ha acarreado, “ya sea para las víctimas del ataque de Hamás o de la ofensiva en curso” de Israel. Asimismo, también se fue de vacío Pablo Berger, que competía con Robot Dreams a mejor película de animación, pero el japonés Hayao Miyazaki hizo historia consiguiendo que El chico y la garza se convirtiera en la segunda película de habla no inglesa capaz de ganar en este apartado tras su anterior El viaje de Chihiro (2001).

La consellera Garriga: “Habéis emocionado a miles de personas”

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, siguió la fiesta de los Óscar desde el Telefèric Bar de Los Ángeles, ciudad a la que se trasladó para apoyar a las producciones catalanas nominadas y que, al final, se quedaron sin premio. En un apunte en la red X, Garriga felicitó al equipo de Bayona y Berger porque “habéis llegado muy lejos, y sobre todo, habéis emocionado a miles de personas ante la gran pantalla”. La consellera añadió que ha sido “una noche para reconocer el talento catalán en los Óscar y celebrar la calidad del audiovisual”. Después de la gala, Bayona también llegó a este bar donde se concentró la ‘fiesta’ catalana y aseguró que estaba “contento y satisfecho; sabíamos que era complicado, pero ha sido muy bonito”. Añadió que “La sociedad de la nieve nos deja en una posición muy dulce para elegir cuál será la siguiente película” y desveló que Scorsese le dijo haber visto el film y que le “había gustado mucho”.