El cantautor inglés Adam Giles Levy, el viernes en Lleida con su álbum de debut

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El cantautor inglés Adam Giles Levy, afincado en Catalunya desde hace casi una década, presentará este viernes en Can Ramon de Lleida (20.00 horas, 10€/8€) los temas de su primer trabajo discográfico, Wake of Disarray, un álbum que publicó a finales de 2022 con “canciones en las que reflexiono sobre las grandes cuestiones de la humanidad, la espiritualidad y las desigualdades que nos rodean”, explicó ayer a SEGRE. El título del disco hace referencia “al silencio, el vacío después del caos, la calma después de la tormenta”, con temas inspirados en momentos de introspección, en el silencio de la naturaleza y la ausencia del ruido humano que encuentra en su actual lugar de residencia, en Collbató, a los pies de Montserrat, “un lugar con una energía fantástica”. El compositor y guitarrista lanza un llamamiento también en contra del maltrato a la naturaleza y de alerta por el cambio climático a través de un paisaje sonoro en el que transita entre el folk, el blues y el rock y que le ha llevado a actuar por Europa y Canadá. Sus canciones han sonado en programas de la BBC y en emisoras como Radio 3 y Catalunya Ràdio. “Estoy encantado de venir a Lleida, a una sala con el público muy cerca, lo que es especial para mí porque me permitirá ir explicando las canciones”, aseguró el artista.