El programa Suport a la Creació de FiraTàrrega se actualiza para dotar de más recursos a los creadores de artes de calle

FiraTàrrega ha replanteado su programa de apoyo a la creación, dedicado a acompañar procesos de creación escénica. A partir de la convocatoria del 2025, el programa se abre exclusivamente para propuestas de artes de calle y se reduce el número de compañías hasta cinco, mientras que por otra parte la dotación económica crece hasta los 10.000 euros para cada uno de los proyectos seleccionados. "La cantidad disminuye pero aumenta la calidad", ha explicado su directora artística, Anna Giribet, que ha remarcado que, a pesar del "replanteamiento", los objetivos del programa siguen siendo los mismos, que son "alimentar el mercado de piezas de arte de calle y fomentar su contratación tanto nacional como internacional".

El Suport a la Creació, dentro del programa Territori Creatiu de FiraTàrrega, pasa a definirse como el programa de acompañamiento y coproducción de artes de calle interesado por las estéticas contemporáneas, la hibridación de lenguajes y ámbitos artísticos y el descubrimiento de talento.

El programa quiere ofrecer un marco para que los creadores experimenten con nuevos enfoques, formados escénicos y dramaturgias de calle y para que investiguen en el teatro relacional artista-espectador, así como en la participación de públicos en los procesos creativos.

Así, los principales cambios que implican la remodelación del programa son la exclusividad de propuestas de artes de calle, la reducción del número de compañías hasta cinco y el incremento significativo de la dotación económica, que asciende hasta los 10.000 euros para cada proyecto.

Otra de las novedades es que FiraTàrrega quiere impulsar la creación de un nuevo sistema de coproducciones con otros agentes y cómplices de la creación con la intención de garantizar una mayor sostenibilidad económica de las propuestas.

Todas estas novedades mantienen los objetivos de velar por la producción, la exhibición y la distribución de espectáculos de artes de calle, alimentando el mercado con piezas innovadoras y sólidas, y fomentando su contratación en el ámbito nacional e internacional.

Apertura de la convocatoria

La convocatoria pública del Suport a la Creació para el 2025 se abre el próximo 1 de mayo y las compañías interesadas podrán remitir sus propuestas hasta el 30 de junio a la web www.firatarrega.com. Posteriormente, la dirección artística de FiraTàrrega evaluará y seleccionará cinco de los proyectos presentados, según los criterios establecidos en las bases, que pasarán a formar parte del calendario de residencias, ensayos abiertos y formaciones en función de sus necesidades de producción. Una vez finalizado el proceso de creación, las propuestas se exhibirán en el marco de FiraTàrrega el año 2025 o 2026.

Para la selección de los proyectos la feria valorará principalmente que la calle y el espacio público sean ejes vertebradores de las piezas, la implicación del público en el proceso creativo, la interrelación con el espacio donde se ejecute la pieza o las temáticas sobre territorios, identidades y actualidades.

Les compañías del Suport a la Creació para el 2024

Con respecto a las propuestas que se presentarán este 2024, hay un amplio abanico de nuevos formatos experimentales que tienen lugar exclusivamente en la calle, y que apuestan por nuevas formas de entender el espacio público, la relación con los diferentes paisajes y las creaciones de medio y grande formado.

El artista Ferran Orobitg desarrolla su proyecto 'Opia', que trata el concepto de la mirada de la gente en la calle y despliega dos intervenciones coreográficas participativas y deambulatorias. Por su parte, la compañía Ça Marche, dirigida por Nico Jongen y Laura Viñals, presentará 'Incendis', una pieza que sitúa el foco en la relación de la ciudadanía con los incendios y cuenta con una instalación que recrea, el lo más fielmente posible, una situación de incendio.

La Córcoles es una compañía especializada en el funambulismo, una disciplina que hace años que no se ve en FiraTàrrega, y que presentará 'Carena', donde juega con los equilibrios del cuerpo, el gesto y la poesía visual. Por otra parte, Llum de Fideu es una compañía de teatro que explora nuevas formas de expresión en el espacio público, poniendo la poética y el detalle en el centro. Está previsto que durante el próximo otoño hagan residencia a Tàrrega para seguir avanzando en la investigación y creación de la pieza 'Cut!' un proyecto que requiere la complicidad del público y utiliza el dispositivo de un rodaje cinematográfico como base para generar una propuesta de artes de calle.

Otro artista que es el creador intermedia Marc Salicrú, que está iniciando el proceso para el desarrollo de Teatres de Campanya, un proyecto que quiere abordar un gran formato de estética contemporánea con participación ciudadana donde el aspecto musical tendrá un papel destacado. La primera residencia tendrá lugar durante el 2025.

Propuestas provenientes de Guaret 2023

Sergi Estebanell estrenará en la próxima edición de FiraTàrrega 'Acts of liberation', un proyecto que contará con dos ramas. Por una parte, la exposición 'Museo de les Pors' y, de otra, el espectáculo 'Love for Free'. Ambas experiencias hablan del miedo, de la muerte, del amor, de la vida y de la liberación personal. Un recorrido sensorial, emocional y catártico, para conectarnos con las personas de nuestro entorno. Acts of liberation también es una coproducción con el apoyo del Festival Grec.

Kolektiv Lapso Cirk ha trabajado en los últimos meses la pieza 'COROQ', que combina circo, equilibrios, riesgo y juego mientras profundiza en la creación de un universo a través de la construcción/destrucción de los recursos disponibles. Esta coproducción se está realizando conjuntamente con el Festival TAC de Valladolid y el LEME de Portugal. Es la primera vez que FiraTàrrega y el Festival TAC se unen para coproducir una pieza que se estrenará en el festival de Valladolid en el mes de mayo de 2024 y que también formará parte de la programación de la próxima edición de FiraTàrrega.