El programa Suport a la Creació de FiraTàrrega s'actualitza per dotar de més recursos els creadors d'arts de carrer

Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega ha replantejat el seu programa de Suport a la Creació, dedicat a acompanyar processos de creació escènica. A partir de la convocatòria del 2025, el programa s'obre exclusivament per a propostes d'arts de carrer i es redueix el nombre de companyies fins a cinc, mentre que d'altra banda la dotació econòmica creix fins als 10.000 euros per a cadascun dels projectes seleccionats. "La quantitat disminueix però augmenta la qualitat", ha explicat la seva directora artística, Anna Giribet, que ha remarcat que, tot i el "replantejament", els objectius del programa segueixen sent els mateixos, que són "nodrir el mercat de peces d'art de carrer i fomentar la seva contractació tant nacional com internacional".

El Suport a la Creació, dins el programa Territori Creatiu de FiraTàrrega, passa a definir-se com el programa d'acompanyament i coproducció d'arts de carrer interessat per les estètiques contemporànies, la hibridació de llenguatges i àmbits artístics i la descoberta de talent.

El programa vol oferir un marc perquè els creadors experimentin amb nous enfocaments, formats escènics i dramatúrgies de carrer i perquè investiguin en el teatre relacional artista-espectador, així com en la participació de públics en els processos creatius.

Així, els principals canvis que impliquen la remodelació del programa són l'exclusivitat de propostes d'arts de carrer, la reducció del nombre de companyies fins a cinc i l'increment significatiu de la dotació econòmica, que ascendeix fins als 10.000 euros per a cada projecte.

Una altra de les novetats és que FiraTàrrega vol impulsar la creació d'un nou sistema de coproduccions amb altres agents i còmplices de la creació amb la intenció de garantir una major sostenibilitat econòmica de les propostes.

Totes aquestes novetats mantenen els objectius de vetllar per la producció, l'exhibició i la distribució d'espectacles d'arts de carrer, nodrint el mercat amb peces innovadores i sòlides, i fomentant la seva contractació en l'àmbit nacional i internacional.

Obertura de la convocatòria

La convocatòria pública del Suport a la Creació per al 2025 s'obre el pròxim 1 de maig i les companyies interessades podran remetre les seves propostes fins al 30 de juny al web www.firatarrega.com. Posteriorment, la direcció artística de FiraTàrrega avaluarà i seleccionarà cinc dels projectes presentats, segons els criteris establerts a les bases, que passaran a formar part del calendari de residències, assajos oberts i formacions en funció de les seves necessitats de producció. Un cop finalitzat el procés de creació, les propostes s'exhibiran en el marc de FiraTàrrega l'any 2025 o 2026.

Per a la selecció dels projectes la fira valorarà principalment que el carrer i l'espai públic siguin eixos vertebradors de les peces, la implicació del públic en el procés creatiu, la interrelació amb l'espai on s'executi la peça o les temàtiques sobre territoris, identitats i actualitats.

Les companyies del Suport a la Creació per al 2024

Pel que fa a les propostes que es presentaran aquest 2024, hi ha un ampli ventall de nous formats experimentals que tenen lloc exclusivament al carrer, i que aposten per noves formes d'entendre l'espai públic, la relació amb els diferents paisatges i les creacions de mig i gran format.

L'artista Ferran Orobitg desenvolupa el seu projecte 'Opia', que tracta el concepte de la mirada de la gent al carrer i desplega dues intervencions coreogràfiques participatives i deambulatòries. Per la seva banda, la companyia Ça Marche, dirigida per Nico Jongen i Laura Viñals, presentarà 'Incendis', una peça que situa el focus en la relació de la ciutadania amb els incendis i compta amb una instal·lació que recrea, el més fidelment possible, una situació d'incendi.

La Córcoles és una companyia especialitzada en el funambulisme, una disciplina que fa anys que no es veu a FiraTàrrega, i que presentarà 'Carena', on juga amb els equilibris del cos, el gest i la poesia visual. D'altra banda, Llum de Fideu és una companyia de teatre que explora noves formes d'expressió a l'espai públic, posant la poètica i el detall en el centre. Està previst que durant la pròxima tardor facin residència a Tàrrega per seguir avançant en la investigació i creació de la peça 'Cut!', un projecte que requereix la complicitat del públic i utilitza el dispositiu d'un rodatge cinematogràfic com a base per a generar una proposta d'arts de carrer.

Una altre artista que és el creador intermèdia Marc Salicrú, que està iniciant el procés per al desenvolupament de Teatres de Campanya, un projecte que vol abordar un gran format d'estètica contemporània amb participació ciutadana on l'aspecte musical tindrà un paper destacat. La primera residència tindrà lloc durant el 2025.

Propostes provinents de Guaret 2023

Sergi Estebanell estrenarà en la pròxima edició de FiraTàrrega 'Acts of liberation', un projecte que comptarà amb dues branques. D'una banda, l'exposició 'Museu de les Pors' i, d'una altra, l'espectacle 'Love for Free'. Ambdues experiències parlen de la por, de la mort, de l'amor, de la vida i de l'alliberament personal. Un recorregut sensorial, emocional i catàrtic, per connectar-nos amb les persones del nostre entorn. Acts of liberation també és una coproducció amb el suport del Festival Grec.

Kolektiv Lapso Cirk ha treballat en els darrers mesos la peça 'COROQ', que combina circ, equilibris, risc i joc mentre aprofundeix en la creació d'un univers a través de la construcció/destrucció dels recursos disponibles. Aquesta coproducció s'està realitzant conjuntament amb el Festival TAC de Valladolid i el LEME de Portugal. És la primera vegada que FiraTàrrega i el Festival TAC s'uneixen per coproduir una peça que s'estrenarà al festival de Valladolid al mes de maig de 2024 i que també formarà part de la programació de la pròxima edició de FiraTàrrega.