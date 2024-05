🔴 Segueix en directe el sorteig de play-off d'ascens de 1a RFEF: preus i horaris, confirmats!

11:41

Ja sabem els preus del play-off d'ascens!聽

Informa Ruben Carbonell des del Camp d'Esports. Crida del Lleida a l'afici贸. Tothom haur脿 de pagar, amb prefer猫ncia per als abonats, que hauran de pagar 10 euros per Tribuna, 7,5 per Lateral i 5鈧 pels Gols. El descompte 茅s del 50%. Els no abonats tindran el mateix preu de tota la temporada. Hi haur脿 paquets de 5 entrades per Tribuna a 75 euros, 5 entrades per Lateral a 45 euros i 5 pel Gol Nord per 25 euros.聽Packs de 25 entrades per Lateral 175 euros i gol per 100 euros.



El dia de partit no hi haur脿 descomptes. I durant el play-off no seran v脿lides les invitacions d'altres dies.聽



Entrades a partir d'aquesta tarda per als abonats. A partir de dimecres per la resta d'aficionats.