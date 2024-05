Un pare i el seu fill, de 60 i 21 anys, moren en una brutal col·lisió a Maials

Dos homes, pare i fill de 60 i 21 anys d’edat i veïns de Madrid, van perdre ahir la vida al xocar frontalment la furgoneta en la qual viatjaven amb un camió a la C-12 a Maials, mentre que un dels ferits del xoc de diumenge a la C-14 a Ponts va morir a l’hospital. En total, quatre persones han perdut la vida a les carreteres lleidatanes en menys de 72 hores, després del xoc que va costar la vida a una veïna d’Alcarràs.

En l’accident de Maials, els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 13.45 hores, quan per causes que s’investiguen es va produir una col·lisió frontal entre una furgoneta i un camió a l’altura del punt quilomètric 105,4 a la carretera C-12, en direcció a Flix.

Fins al lloc de l’accident es van desplaçar onze dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos unitats i l’helicòpter medicalitzat del SEM. A causa de la col·lisió, la furgoneta en la qual viatjaven les dos víctimes va quedar bolcada lateralment enmig de la via. Els Bombers van haver d’excarcerar de l’interior del vehicle els dos ocupants, però els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-los la vida.

El conductor del camió va resultar ferit lleu i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. A causa del sinistre, la carretera va estar tallada a la circulació en els dos sentits de la marxa fins a poc abans de les cinc de la tarda, quan es va normalitzar el trànsit.

Mentrestant, un dels ferits crítics en la col·lisió frontal de diumenge a la tarda a la C-14 a Ponts va morir a l’hospital, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. La víctima, el passatger davanter d’un dels vehicles, era un veí d’Arbúcies de 54 anys. En aquest accident, en el qual van xocar dos turismes, van resultar ferides dos persones més, una en estat crític i una altra de menys greu, ambdós traslladades a l’Arnau de Vilanova.

Dissabte, una veïna d’Alcarràs, de 39 anys, va morir en una altra col·lisió a l’N-IIa a Lleida (vegeu el desglossament). Amb les víctimes mortals d’ahir, quatre persones han perdut la vida en accidents a les carreteres lleidatanes en menys de 72 anys. Des de començament d’any, les víctimes en accidents de trànsit s’eleven a 10 a les comarques de Ponent, una menys que en el mateix període de l’any passat.

El d’ahir a Maials és el primer accident amb múltiples víctimes mortals. Els sinistres amb morts s’han registrat a Lleida, Llardecans, Aitona, Artesa de Segre, Bellpuig, Llobera, Ponts i Maials. Cinc dels accidents mortals es van produir per col·lisions (quatre de manera frontal) entre vehicles.

Evolucionen favorablement els nens ferits a Lleida

Els dos germans, de 3 i 6 anys, que van resultar ferits en un accident en el qual va morir la seua mare dissabte passat a l’N-IIa a Lleida evolucionen favorablement, segons fonts pròximes. Els menors van ser evacuats a l’hospital, un dels quals en estat crític. En la col·lisió va morir la seua mare, Annabel Abó Rivera, facultativa especialista del Servei d’Anatonomia Patològica de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els seus companys van expressar ahir, en una carta a la directora a SEGRE, la seua tristesa per aquesta tràgica mort i van desitjar la ràpida recuperació dels petits. Així mateix, van mostrar el seu suport a la família i al marit de la víctima i van agrair les mostres de suport rebudes.