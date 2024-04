Puigdemont reprocha a Illa que "vaya al comité federal a recoger instrucciones" en lugar de hacer campaña a Cataluña

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Carles Puigdemont lanza un aviso en el segundo día de campaña desde Argelers: "Eso no va del futuro del PSOE". El candidato de Junts+ ha alertado este sábado sobre una "ofensiva por españolizar" las elecciones del 12-M y ha cargado justamente contra la asistencia de Salvador Illa al comité federal, en Ferraz. "No podemos ponernos al servicio de ningún partido español, como está haciendo hoy el candidato socialista, que ha ido al comité federal del PSOE a recoger instrucciones" en lugar de hacer campaña en Cataluña, ha criticado Puigdemont. Y se ha dirigido a los 700 militantes y simpatizantes que han llenado el pabellón de Argelers (Rosselló): "Queréis a un presidente que vaya a recoger instrucciones en Madrid o uno que vaya a dar instrucciones a Madrid?".Davant un público venido en autocares desde el Barcelonès y el Baix Llobregat, Carles Puigdemont ha reprochado que "pretendan hacernos creer que todo eso va de Pedro Sánchez, del PSOE o del PP" y "convertir nuestras elecciones en unas elecciones donde se juega el futuro del PSOE". Ante esta "ofensiva", ha respondido con vehemencia: ¡"Eso no va del futuro del PSOE! ¿Qué se han creído? Qué pretenden confundir"?.

En este sentido, el candidato de Junts+ ha reprochado a Salvador Illa que este sábado haya aparcado por unas horas la campaña en Cataluña para ir al comité federal del PSOE, a "recibir instrucciones de Madrid". Y ha alertado de que Cataluña no puede tener un presidente de la Generalitat que sea "el encargado de una franquicia política" española. Tampoco alguien que vaya a la capital española a "recibir cepillados".

Delante de los días de reflexión que se ha cogido Pedro Sánchez, Puigdemont ha recordado al presidente español que ellos sí que "saben 'fake news', 'lawfare' y acoso por el suelo mar y aire". Y ha lanzado una pregunta: "Dónde estabais vosotros, los socialistas, cuando 2,3 millones de catalanes fueron a votar y fuimos tratados como delincuentes"?.

El ninguno de cartel de Junts+ ha reivindicado que son "la única candidatura en condiciones de ganar que puede garantizar que nada pasará por encima de los intereses de catalanes" y que será "capaz de resistir sin esperar el permiso de nadie".

"Escuchad bien en Madrid: nosotros somos los del 1-O, los que os ganamos aquel día. Ya hemos ganado una vez y lo volveremos a hacer", ha remachado el expresidente, un clamor que ha sido respondido con gritos de "independencia" por parte del público.

Turull: "Tenemos que pasar página"

El secretario general de Juntos, Jordi Turull, también ha cargado contra el candidato socialista Salvador Illa, de quién ha dicho que es "alguien que nunca ha levantado la voz para todos los sufrimientos de los catalanes para no molestar sus amos y señores de Cataluña". Y le ha reprochado que hable de "pasar página" en relación con el proceso.

"Tenemos que pasar página del caos de Rodalies, que hayan convertido el aeropuerto del Prat en una nueva terminal del aeropuerto de Barajas, del corredor mediterráneo absolutamente parado. Tenemos que pasar página del espolio fiscal", ha remachado Turull.

Pero el dirigente de Juntos también ha cargado contra el Gobierno de Pere Aragonès, que está "resignado, amodorrado, sin liderazgo y sin horizonte". Le ha reprochado que "priorice salvar España de no sé qué o de no sé quien".