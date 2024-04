Puigdemont retreu a Illa que "vagi al comitè federal a recollir instruccions" en lloc de fer campanya a Catalunya

Carles Puigdemont llança un avís en el segon dia de campanya des d'Argelers: "Això no va del futur del PSOE". El candidat de Junts+ ha alertat aquest dissabte sobre una "ofensiva per espanyolitzar" les eleccions del 12-M i ha carregat justament contra l'assistència de Salvador Illa al comitè federal, a Ferraz. "No podem posar-nos al servei de cap partit espanyol, com està fent avui el candidat socialista, que ha anat al comitè federal del PSOE a recollir instruccions" en lloc de fer campanya a Catalunya, ha criticat Puigdemont. I s'ha dirigit als 700 militants i simpatitzants que han omplert el pavelló d'Argelers (Rosselló): "Voleu un president que vagi a recollir instruccions a Madrid o un que vagi a donar instruccions a Madrid?".Davant un públic vingut en autocars des del Barcelonès i el Baix Llobregat, Carles Puigdemont ha retret que "pretenguin fer-nos creure que tot això va de Pedro Sánchez, del PSOE o del PP" i "convertir les nostres eleccions en unes eleccions on es juga el futur del PSOE". Davant d'aquesta "ofensiva", ha respost amb vehemència: "Això no va del futur del PSOE! Què s'han cregut? Què pretenen confondre?".

En aquest sentit, el candidat de Junts+ ha retret a Salvador Illa que aquest dissabte hagi aparcat per unes hores la campanya a Catalunya per anar al comitè federal del PSOE, a "rebre instruccions de Madrid". I ha alertat que Catalunya no pot tenir un president de la Generalitat que sigui "l'encarregat d'una franquícia política" espanyola. Tampoc algú que vagi a la capital espanyola a "rebre raspallades".

Davant dels dies de reflexió que s'ha agafat Pedro Sánchez, Puigdemont ha recordat al president espanyol que ells sí que "en saben de 'fake news', de 'lawfare' i d'assetjament per terra mar i aire". I ha llançat una pregunta: "On éreu vosaltres, els socialistes, quan 2,3 milions de catalans vam anar a votar i vam ser tractats com a delinqüents?".

El cap de cartell de Junts+ ha reivindicat que són "l'única candidatura en condicions de guanyar que pot garantir que res no passarà per damunt dels interessos de catalans" i que serà "capaç de resistir sense esperar el permís de ningú".

"Escolteu bé a Madrid: nosaltres som els de l'1-O, els que us vam guanyar aquell dia. Ja hem guanyat una vegada i ho tornarem a fer", ha reblat l'expresident, un clam que ha estat respost amb crits d'"independència" per part del públic.

Turull: "Hem de girar full"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha carregat contra el candidat socialista Salvador Illa, de qui ha dit que és "algú que mai ha aixecat la veu per tots els patiments dels catalans per a no molestar els seus amos i senyors de Catalunya". I li ha retret que parli de "girar full" en relació amb el procés.

"Hem de girar full del caos de Rodalies, que hagin convertit l'aeroport del Prat en una nova terminal de l'aeroport de Barajas, del corredor mediterrani absolutament aturat. Hem de girar full de l'espoli fiscal", ha reblat Turull.

Però el dirigent de Junts també ha carregat contra el Govern de Pere Aragonès, que està "resignat, ensopit, sense lideratge i sense horitzó". Li ha retret que "prioritzi salvar Espanya de no sé què o de no sé qui".