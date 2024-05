Concierto en La Boîte de Marina BBface & The Beatroots

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Tras un largo silencio, Marina BBface & The Beatroots presentarán mañana en La Boîte (23.00 horas) su nuevo trabajo Journey, más personal y maduro como “un huracán de soul y funk con mucha alma”. La banda está formada por Marina BBface a la voz y frontwoman; Oriol Pidelaserra, teclados; Joan Vigo, bajo, Álex Zayas, guitarra; y Sergi Torrents, batería. El nuevo álbum es un camino personal de la cantante en el que plasma canción tras canción diferentes etapas como la maternidad, la separación, una nueva vida y la superación. La salida al mercado del primer EP en 2014 Time To Begin de Marina BBface & The Beatroots fue el pistoletazo de salida de la formación. En 2016, con el álbum Still Beating, se consolidaron como uno de los proyectos de referencia de la escena de la música negra estatal, y en 2017 lanzaron How Far You Can Go, en una edición limitada en vinilo, con el que rodaron por toda la península con una buena acogida. Tras un largo silencio, han vuelto “con ganas de comerse el mundo” y prometen que el nuevo trabajo “será un antes y un desupés” y “no dejará indiferente a nadie”.