Morera, estreno postelectoral

El Morera vivió ayer una inauguración oficial en diferido. Dos meses después de su apertura al público –ya han pasado desde entonces más de 17.500 visitantes por el equipamiento de la rambla Ferran– y superado ya el calendario electoral, las instituciones pudieron por fin estrenar de forma oficial la nueva sede del Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Sin cintas que cortar, pero con parlamentos en un acto encabezado por el alcalde, Fèlix Larrosa, y el flamante nuevo presidente del Parlament, Josep Rull; acompañados por el presidente de la Diputación, Joan Talarn; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; y el subdelegado del Gobierno, José Crespín. Entre los invitados, no faltaron responsables de otros museos y centros culturales de la ciudad; artistas como Joaquín Ureña o Sonia Alins; exconcejales de Cultura ‘protagonistas’ en mayor o menor medida de la historia de este proyecto, como Antoni Llevot, Montse Parra o Jaume Rutllant; o la directora de SEGRE, Anna Sàez. Crespín recordó en clave de homenaje la labor de Jaume Magre, que “hace casi 40 años puso las bases para la recuperación del Morera”. Garriga aseguró que esta nueva sede “pone el Morera a nivel europeo; aún miraremos más hacia aquí para ver qué se cuece en Lleida”. Talarn destacó que “nos merecíamos el mejor museo que podíamos hacer, para desterrar aquella sentencia de antaño de que para Lleida ya está bien”. En la línea de la consellera, Larrosa remarcó que el nuevo Morera “nos sitúa a la altura de las grandes ciudades europeas, reafirmando el carácter de Lleida como segunda capital de Catalunya”. Rull se mostró “emocionado porque mi primer acto en el territorio sea en el ámbito cultural” y puso el ejemplo de Lleida como “motor extraordinario para una Catalunya muy necesitada hoy de autoestima colectiva”.

Larrosa y Talarn apuestan por seguir con la colaboración institucional

El alcalde no obvió que “no ha sido un camino fácil superar los obstáculos” para el nuevo Morera, en alusión a los años de provisionalidad del museo y a la búsqueda de recursos económicos. Cabe recordar que entre la obra civil de reforma de la antigua Audiencia Provincial y la dotación del equipamiento museográfico, la inversión ha superado los 6,1 millones de euros, con aportaciones de fondos europeos (2 millones), Generalitat (1,3), Diputación (1) y Estado (1), y el resto a cargo de la Paeria. En este sentido, Larrosa afirmó que “tenemos que seguir avanzando en la gobernabilidad del Morera”, lanzando así un guante al resto de las instituciones para seguir de la mano. Lo recogió el presidente de la Diputación, Joan Talarn, que señaló que “hay que acabar de configurar aspectos estructurales como la gestión del museo”, en una velada alusión a una mayor cooperación en el seno del Morera entre ambas instituciones. La semana pasada, desde el mismo equipo técnico del museo se criticó el fin de contrato de la responsable de prensa y comunicación y la “precarización” laboral del Morera tras perder así a una de sus seis técnicos. Como ya informó entonces la Paeria, Larrosa comentó que, “de acuerdo con la legislación, no podemos convocar una plaza que no existe” en la Relación de Puestos de Trabajo, aunque aseguró que “seguiremos trabajando” en busca de soluciones.